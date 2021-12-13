Готов ли аким Атырауской области уйти в отставку после задержания Бакытгуль Хаменовой

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

В акимате Атырауской области прокомментировали задержание заместителя главы региона Бакытгуль Хаменовой, а также высказались о готовности Махамбета Досмухамбетова уйти в отставку в случае признания ее виновной по коррупционному делу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов до этого заявлял о своей готовности согласно закону подать в отставку в случае, если любой из его заместителей, подозреваемых в коррупции, будет признан виновным вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в ведомстве.

Напомним, заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову задержали по обвинению в получении взятки. Вместе с ней под подозрение попал руководитель управления культуры, архивов и документации.

Суд санкционировал для чиновницы домашний арест, объяснив это тем, что она одинокая женщина, ранее не судима, воспитывает двоих малолетних детей.

Также сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева. Его и экс-главу управления строительства Тимура Басарова задержали в сентябре 2020 года. Госслужащих заподозрили в попытке получения взятки в сумме 185 млн тенге.

В суд также было передано дело в отношении заместителя акима региона Кайрата Нурлыбаева, обвиняемого в растрате более 80 млн бюджетных тенге.

Ранее глава Атырауской области Махамбет Досмухамбетов заявил, что готов подать в отставку, если вина подчиненных будет доказана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946744-gotov-li-akim-atyrauskoy-oblasti-uyti-v-otstavku-posle-zaderzhaniya-bakytgul-hamenovoy/