Почему подозреваемую в коррупции замакима Атырауской области не поместили под стражу, объяснили в суде

Бакытгуль Хаменова. Фото: официальный сайт акимата Атырауской области

В специализированном следственном суде Атырау объяснили, почему подозреваемую в получении взятки замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову оставили под домашним арестом, а не поместили под стражу на период расследования, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что Антикоррупционная служба ходатайствовала о заключении Хаменовой под стражу.

"Суд принял во внимание, что подозреваемая - одинокая женщина, имеет постоянное место жительства в Атырау, от органов уголовного преследования не скрывалась, ранее не судима, одна воспитывает двоих малолетних детей, один из которых является инвалидом с детства, наличие на иждивении престарелой матери, и пришел к выводу о необходимости избрания в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста с установлением предусмотренных процессуальным законодательством ограничений", - объяснили в суде.

Отмечается, что Антикоррупционная служба не смогла предоставить доказательства, которые подтверждали бы, что Хаменова, оставаясь на свободе, может воспрепятствовать полному и объективному расследованию дела, оказать давление на участников процесса или уехать из страны.

Ранее сообщалось, что заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову задержали по подозрению в получении взятки. По этому же делу задержан руководитель управления культуры, архивов и документации.

Позже стало известно, что Хаменову поместили под домашний арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946586-pochemu-podozrevaemuyu-v-korruptsii-zamakima-atyrauskoy-oblasti-ne-pomestili-pod-strazhu-obyasnili-v-sude/