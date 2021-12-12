Замакима Атырауской области поместили под домашний арест

Бакытгуль Хаменова. Фото: gov.kz

В Атырау заместитель акима области Бакытгуль Хаменова помещена под домашний арест, сообщает МИА "Казинформ".

Специализированный следственный суд города Атырау сегодня санкционировал для заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний арест, отклонив ходатайство следствия о заключении ее под стражу.

Уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области расследуется по ч. 2 ст. 366 УК РК («Получение взятки в значительном размере»).

По этой статье, в случае доказанности вины, предусмотрено наказание от штрафа в размере 60-кратной суммы взятки до лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщалось, в Атырау задержана и помещена в ИВС Департамента полиции заместитель акима области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946564-zamakima-atyrauskoy-oblasti-pomestili-pod-domashniy-arest/