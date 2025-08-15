jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Лифт с ребенком сорвался с девятого этажа в Астане

      Опубликовано:

      Шахта лифта
      Иллюстративное фото: pixabay.com

      В Астане лифт с ребенком внутри сорвался с высоты девятого этажа. К счастью, серьезных травм удалось избежать, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление общественного здравоохранения города.

      В Сети появилась информация, что в одном из столичных ЖК с высоты девятого этажа сорвался лифт. Пишут, что в момент происшествия в нем находился ребенок, который повредил копчик.

      Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление общественного здравоохранения Астаны, где сообщили, что было самообращение в многопрофильную детскую больницу №2.

      "Был проведен осмотр всеми профильными специалистами на уровне приемного приема. Ввиду отсутствия серьезных травм госпитализация не потребовалась. Ребенок направлен на амбулаторное лечение по месту жительства", - отметили в горздраве.

      В Департаменте полиции Астаны также сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

      "Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение", - пояснили в ДП.

      В полиции напомнили жителям, нельзя перегружать кабину. А управляющие компании и обслуживающие организации призвали обеспечить надлежащее техническое состояние лифтов: проводить регулярные проверки, своевременное техническое обслуживание и ремонт, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

      Напомним, 11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. Пострадавшим оказался пятилетний мальчик. Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

      После стало известно, что подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, находится в психиатрическом стационаре. В апреле стало известно, что мальчика, на которого в лифте с ножом в руках напал подросток, в апреле снова планируют госпитализировать.

      В мае сообщалось, что в Астане рассмотрели дело 14-летнего подростка, который напал на ребенка с ножом в лифте в одном из жилых комплексов столицы. Постановлением суда ему назначено стационарное принудительное лечение в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением.

      Кроме того, ранее в Сети было опубликовано видео с участием двух мужчин, которые сорвали камеру после того как поняли, что она снимала их действия. На видео отреагировали в полиции Астаны.

      До этого в столице спасатели освободили троих человек, включая двоих детей, застрявших в пассажирском лифте многоэтажного дома

