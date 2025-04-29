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Странное поведение мужчин в лифте в Астане попало на видео: полиция ищет нарушителей

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Мужчины повредили камеру в лифте в Астане
Мужчины повредили камеру в лифте в Астане. Кадр из видео: instagram/astanovka98

В Сети опубликовано видео с участием двух мужчин, которые сорвали камеру после того как поняли, что она снимала их действия. На видео отреагировали в полиции Астаны, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в столичном Instagram-паблике astanovka98. Автор утверждает, что случай произошел в лифте одного из ЖК в Астане. Двое парней, как отмечает автор поста, в подвыпившем состоянии повредили лифт и сорвали камеру. Жильцы по данному факту обратились в полицию.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за информацией в Департамент полиции Астаны. В ведомстве сообщили, что пока не установили нарушителей.

"По данному факту проводится проверка, устанавливается личность правонарушителей, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", - сообщили в столичной полиции.

Ранее мы писали, что очередных двоих вандалов, нанесших ущерб общественному имуществу, вычислили и наказали в Астане.

До этого пьяный житель Астаны в ходе словесного конфликта ударил по табло лифта, разбив его. Хулиганство мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также ранее в соцсетях появилось видео, как женщина пинает двери нового лифта в одном из ЖК Астаны, а затем плюет на них. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали инцидент. Женщину наказали и выписал штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240451-strannoe-povedenie-muzhchin-v-lifte-v-astane-popalo-na-video-policiya-ishchet-narushiteley/