Странное поведение мужчин в лифте в Астане попало на видео: полиция ищет нарушителей

В Сети опубликовано видео с участием двух мужчин, которые сорвали камеру после того как поняли, что она снимала их действия. На видео отреагировали в полиции Астаны, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в столичном Instagram-паблике astanovka98. Автор утверждает, что случай произошел в лифте одного из ЖК в Астане. Двое парней, как отмечает автор поста, в подвыпившем состоянии повредили лифт и сорвали камеру. Жильцы по данному факту обратились в полицию.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за информацией в Департамент полиции Астаны. В ведомстве сообщили, что пока не установили нарушителей.

"По данному факту проводится проверка, устанавливается личность правонарушителей, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", - сообщили в столичной полиции.

Ранее мы писали, что очередных двоих вандалов, нанесших ущерб общественному имуществу, вычислили и наказали в Астане.

До этого пьяный житель Астаны в ходе словесного конфликта ударил по табло лифта, разбив его. Хулиганство мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также ранее в соцсетях появилось видео, как женщина пинает двери нового лифта в одном из ЖК Астаны, а затем плюет на них. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали инцидент. Женщину наказали и выписал штраф.