Двое детей и один взрослый застряли в лифте жилого дома в Астане (видео)
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В Астане спасатели освободили троих человек, включая двоих детей, застрявших в пассажирском лифте многоэтажного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, накануне в одном из многоэтажных жилых домов в районе Нура один взрослый и двое детей оказались в ловушке пассажирского лифта.
"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь лифта с помощью лифтового ключа и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", — сообщили в МЧС.
Как вести себя, если вы застряли в лифте
В МЧС также рассказали о том, что делать, если вы застряли в лифте:
- Сохраняйте спокойствие и успокойте тех, кто находится с вами.
- Используйте кнопку связи или телефон, чтобы вызвать диспетчера.
- Не нажимайте подряд на все кнопки панели.
- Не пытайтесь самостоятельно открыть двери лифта — это может быть опасно.
Спасатели напоминают: соблюдение этих правил поможет избежать лишней паники и ускорить процесс вызволения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210606-dvoe-detey-i-odin-vzroslyy-zastryali-v-lifte-zhilogo-doma-v-astane/