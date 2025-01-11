Двое детей и один взрослый застряли в лифте жилого дома в Астане (видео)

В Астане спасатели освободили троих человек, включая двоих детей, застрявших в пассажирском лифте многоэтажного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, накануне в одном из многоэтажных жилых домов в районе Нура один взрослый и двое детей оказались в ловушке пассажирского лифта.

"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь лифта с помощью лифтового ключа и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", — сообщили в МЧС.

Как вести себя, если вы застряли в лифте

В МЧС также рассказали о том, что делать, если вы застряли в лифте:

Сохраняйте спокойствие и успокойте тех, кто находится с вами.

Используйте кнопку связи или телефон, чтобы вызвать диспетчера.

Не нажимайте подряд на все кнопки панели.

Не пытайтесь самостоятельно открыть двери лифта — это может быть опасно.

Спасатели напоминают: соблюдение этих правил поможет избежать лишней паники и ускорить процесс вызволения.