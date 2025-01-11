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Двое детей и один взрослый застряли в лифте жилого дома в Астане (видео)

Опубликовано:

Двери лифта
Лифт. Иллюстративное фото: Photo by Joel Sharpe / Getty Images

В Астане спасатели освободили троих человек, включая двоих детей, застрявших в пассажирском лифте многоэтажного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в Телеграм-канале МЧС, накануне в одном из многоэтажных жилых домов в районе Нура один взрослый и двое детей оказались в ловушке пассажирского лифта.

"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь лифта с помощью лифтового ключа и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", — сообщили в МЧС.

Как вести себя, если вы застряли в лифте

В МЧС также рассказали о том, что делать, если вы застряли в лифте:

  • Сохраняйте спокойствие и успокойте тех, кто находится с вами.
  • Используйте кнопку связи или телефон, чтобы вызвать диспетчера.
  • Не нажимайте подряд на все кнопки панели.
  • Не пытайтесь самостоятельно открыть двери лифта — это может быть опасно.

Спасатели напоминают: соблюдение этих правил поможет избежать лишней паники и ускорить процесс вызволения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210606-dvoe-detey-i-odin-vzroslyy-zastryali-v-lifte-zhilogo-doma-v-astane/

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