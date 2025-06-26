Трагедия на Талгарке: найдено тело ребенка, за которым мать прыгнула в реку и погибла

Трагедия произошла в Алматинской области. На реке Талгарка женщина бросилась в воду за сыном, но оба утонули. Тело мальчика найдено, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Напомним, 21 июня во время отдыха с семьей 10-летний мальчик из Алматы упал в реку Талгарку. Мама ребенка тут же бросилась в воду его спасать, однако, погибли в итоге оба. Позже спасатели обнаружили тело женщины.

Сегодня ДЧС Алматинской области сообщили, что тело ребенка найдено.

"В ходе поисково-спасательных работ, проведенных Оперативно-спасательным отрядом ДЧС Алматинской области совместно с Республиканским оперативно-спасательным отрядом (РОСО), тело мальчика было найдено и извлечено из воды. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в публикации.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, накануне в Сети появилась информация о подростке, который ушел под воду на озере Сайран в Алматы. Полиция начала поисковые мероприятия, но почти сразу было найдено тело.

Тем же вечером в озере Сайран обнаружили тело еще одного человека - взрослого мужчины 1977 года рождения. В ДЧС города тогда напомнили, что озеро пока не введено в эксплуатацию. На его территории продолжаются работы по благоустройству, а купание категорически запрещено. Несмотря на это, горожане продолжают игнорировать запреты и заходят в воду в несанкционированных местах. И сегодня на озере Сайран в Алматы установили ограждения.

Ранее мы писали, что в районе Маркаколь Восточно-Казахстанской области двое мужчин бросились спасать тонущего парня и сами погибли, не справившись с течением.

А в одном из микрорайонов Актау двое 14-летних подростков стали тонуть. Из воды их извлекли очевидцы, однако один из мальчиков скончался на месте. По сведениям спасателей, школьники купались в необорудованном месте.

В Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Семья отдыхала на берегу реки. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.