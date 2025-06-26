Трагедия на Талгарке: найдено тело ребенка, за которым мать прыгнула в реку и погибла
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Трагедия произошла в Алматинской области. На реке Талгарка женщина бросилась в воду за сыном, но оба утонули. Тело мальчика найдено, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Напомним, 21 июня во время отдыха с семьей 10-летний мальчик из Алматы упал в реку Талгарку. Мама ребенка тут же бросилась в воду его спасать, однако, погибли в итоге оба. Позже спасатели обнаружили тело женщины.
Сегодня ДЧС Алматинской области сообщили, что тело ребенка найдено.
"В ходе поисково-спасательных работ, проведенных Оперативно-спасательным отрядом ДЧС Алматинской области совместно с Республиканским оперативно-спасательным отрядом (РОСО), тело мальчика было найдено и извлечено из воды. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в публикации.
ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра.
Напомним, накануне в Сети появилась информация о подростке, который ушел под воду на озере Сайран в Алматы. Полиция начала поисковые мероприятия, но почти сразу было найдено тело.
Тем же вечером в озере Сайран обнаружили тело еще одного человека - взрослого мужчины 1977 года рождения. В ДЧС города тогда напомнили, что озеро пока не введено в эксплуатацию. На его территории продолжаются работы по благоустройству, а купание категорически запрещено. Несмотря на это, горожане продолжают игнорировать запреты и заходят в воду в несанкционированных местах. И сегодня на озере Сайран в Алматы установили ограждения.
Ранее мы писали, что в районе Маркаколь Восточно-Казахстанской области двое мужчин бросились спасать тонущего парня и сами погибли, не справившись с течением.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2259852-tragediya-na-talgarke-naydeno-telo-rebenka-za-kotorym-mat-prygnula-v-reku-i-pogibla/
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