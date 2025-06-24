Трагедия на Талгарке: женщина бросилась на помощь сыну и утонула с ним в Алматинской области

Трагедия произошла в Алматинской области. На реке Талгарка женщина бросилась в воду за сыном, но оба утонули. Поиски мальчика еще продолжаются, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, во время отдыха с семьей 10-летний мальчик из Алматы упал в реку Талгарку. Отмечается, что мама ребенка тут же бросилась в воду его спасать, однако, погибли в итоге оба. Позже спасатели обнаружили тело женщины.

А вот поиски ребенка еще продолжаются, его продолжают искать вдоль русла реки в сторону плотины. К поисково-спасательной операции привлечены порядка 70 человек и 18 единиц техники, ищут его не только спасатели, но и волонтеры, а также неравнодушные жители.

Накануне мы писали, что в районе Маркаколь Восточно-Казахстанской области двое мужчин бросились спасать тонущего парня и сами погибли, не справившись с течением.

Ранее в Караганде утонул 16-летний парень. Трагедия произошла в запрещенном для купания месте - в одном из карьеров.

А в одном из микрорайонов Актау двое 14-летних подростков стали тонуть. Из воды их извлекли очевидцы, однако один из мальчиков скончался на месте. По сведениям спасателей, школьники купались в необорудованном месте.

В Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Семья отдыхала на берегу реки. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.