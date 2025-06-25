Тело еще одного мужчины нашли в озере Сайран в Алматы

В озере Сайран в Алматы обнаружили тело еще одного человека - взрослого мужчины, ранее днем там утонул подросток. Оба случая произошли в местах, где купание запрещено, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщили в ДЧС, на пульт 109 поступило сообщение о том, что в районе Сайрана, где установлен знак "Купание запрещено", под воду ушел несовершеннолетний 2007 года рождения.

На место оперативно прибыли водолазы Службы спасения Алматы, сотрудники РОСО МЧС, ДЧС, полиция и медики. В ходе поисковой операции тело подростка было найдено и извлечено из воды.

Позже в 19:26 спасатели сообщили о втором трагическом случае. Из озера было извлечено тело мужчины 1977 года рождения. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения и утонул во время купания.

В ДЧС напомнили, что озеро Сайран на данный момент официально не введено в эксплуатацию. На его территории продолжаются работы по благоустройству, а купание категорически запрещено. Несмотря на это, горожане продолжают игнорировать запреты и заходят в воду в несанкционированных местах.

Спасатели напоминают, что за такие нарушения предусмотрена административная ответственность.

Напомним, сегодня в Сети появилась информация о подростке, который ушел под воду на озере Сайран в Алматы. Полиция начала поисковые мероприятия, позже было найдено тело.