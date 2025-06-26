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      Ограждения установили на озере Сайран после двух подряд ЧП в Алматы

      Опубликовано:

      Ограждение на озере Сайран
      Ограждение на озере Сайран. Кадр из видео: instagram.com/almatynews_kaz

      На озере Сайран в Алматы сегодня установили ограждения. В акимате города перечислили причины, по которым было принято это решение, передает NUR.KZ.

      Жители Алматы публикуют в Сети видео с информацией о том, что на озере Сайран установили ограждение. На одном из видео, опубликованных в Instagram-аккаунте Almatynews_kaz, видно, что по всему периметру установлены металлические ограждения.

      На ограждениях, в свою очередь, установлены знаки о запрете для купания. По словам автора видео, ограждение установили за одну ночь.

      Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата города предоставили ответ управления развития общественных пространств Алматы. Там отметили, что по закону доступ граждан к водным объектам, не введенным в эксплуатацию и не прошедшим соответствующую санитарно-гигиеническую оценку, подлежит ограничению до устранения потенциальных рисков для жизни и здоровья населения.

      В управлении заявили, что территория озера Сайран ограждена в связи с продолжающимися строительными и инженерно-техническими работами, а объект не введен в эксплуатацию.

      "Следует отметить, что ранее по периметру озера уже были установлены временные ограждения, а также информационные щиты и предупреждающие знаки, указывающие на ограничение доступа и запрет на купание. Однако, несмотря на принимаемые меры, имели место случаи самовольных попыток купания среди граждан, что представляет угрозу их жизни и здоровью.

      Дополнительно сообщаем, что заполнение водоема было временным техническим мероприятием в рамках пусконаладочных работ. В настоящее время уровень воды понижен согласно утвержденному техническому графику", - сказано в ответе на запрос.

      Также в управлении уточнили, что по закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", до получения заключения санитарно-эпидемиологической службы, подтверждающего безопасность воды для рекреационного использования, эксплуатация водоема с целью купания строго запрещена.

      Напомним, накануне в Сети появилась информация о подростке, который ушел под воду на озере Сайран в Алматы. Полиция начала поисковые мероприятия, но почти сразу было найдено тело.

      Тем же вечером в озере Сайран обнаружили тело еще одного человека - взрослого мужчины 1977 года рождения. В ДЧС города тогда напомнили, что озеро пока не введено в эксплуатацию. На его территории продолжаются работы по благоустройству, а купание категорически запрещено. Несмотря на это, горожане продолжают игнорировать запреты и заходят в воду в несанкционированных местах.

      Также отмечалось, что озеро Сайран уже буквально погрязло в бытовых отходах, хотя официального открытия водоема после реконструкции еще не было. Полицейские начали штрафовать нарушителей.

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