Подросток утонул в Актау

Трагедия произошла сегодня, 9 июня, в одном из микрорайонов Актау - утонул подросток, еще один в тяжелом состоянии попал в больницу, передает издание "Лада".

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что инцидент произошел в 17:40 недалеко от малой архитектурной формы "I Love Aktau".

Двое подростков 2011 года рождения стали тонуть. Из воды их извлекли очевидцы, однако один из подростков скончался на месте.

По сведениям спасателей, школьники купались в необорудованном месте.

"Их вытащили очевидцы. Первый, к сожалению, погиб. Второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - заявили спасатели.

Сообщается, что на месте работали 12 специалистов департамента, пять единиц техники и одно плавсредство. Также две бригады скорой помощи, 12 полицейских и шесть патрульных машин.

Отметим, ранее в МЧС сообщали, что в стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Ведется работа по созданию еще 84 разрешенных мест для купания.

Ранее сообщалось, что в Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.

Также стало известно, что в Атырау спасатели искали тело 17-летнего юноши, который во время рыбалки упал с моторной лодки в реку и утонул. Погибший подросток занимался дзюдо и считался подающим надежды спортсменом.

В Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в канале Акбулак, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские успели вытащить его из воды. Ему сразу же оказали первую помощь до приезда медиков.