ЧП на озере Сайран: полиция сообщила о смерти подростка в Алматы

В Сети появилась информация о подростке, который ушел под воду на озере Сайран в Алматы. Полиция начала поисковые мероприятия, позже было найдено тело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Telegram-канале AlmatyToday опубликовали информацию о том, что на берегу озера Сайран замечены кареты скорой помощи и сотрудники полиции.

А подписчики Telegram-канала "Твой Алматы" сообщили, что "на Сайране кто-то утонул". Они отметили, что спасателей и сотрудников полиции "очень много".

В Telegram-канале Jagdai написали, что на Сайране подросток ушел под воду. Отмечается, что двое подростков зашли в воду, но в итоге один выбрался, а второй пропал.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали имеющуюся на данный момент информацию.

"По факту происшествия на озере Сайран проводится проверка. Установлено, что в воде находились двое несовершеннолетних. Один из них самостоятельно выбрался на берег, судьба второго пока неизвестна.

На месте работают сотрудники полиции и спасатели. Продолжаются поисковые мероприятия", - сообщили в полиции.

Позже в ДП подтвердили информацию о том, что подросток утонул, его тело найдено.

Правила безопасности на воде

Ранее спасатели предупреждали, что при купании недопустимо:

плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин; нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна; приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов; хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Если тонет человек:

Сразу громко зовите на помощь: "Человек тонет!"

Попросите вызвать спасателей и "скорую помощь".

Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.

Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого.

Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.

Ранее мы писали, что в начале июня в Алматы начали заполнять водой озеро Сайран, реконструкция которого длилась около двух лет. Сейчас озеро стало местом для отдыха и купания горожан.