ЧП на озере Сайран: полиция сообщила о смерти подростка в Алматы
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В Сети появилась информация о подростке, который ушел под воду на озере Сайран в Алматы. Полиция начала поисковые мероприятия, позже было найдено тело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В Telegram-канале AlmatyToday опубликовали информацию о том, что на берегу озера Сайран замечены кареты скорой помощи и сотрудники полиции.
А подписчики Telegram-канала "Твой Алматы" сообщили, что "на Сайране кто-то утонул". Они отметили, что спасателей и сотрудников полиции "очень много".
В Telegram-канале Jagdai написали, что на Сайране подросток ушел под воду. Отмечается, что двое подростков зашли в воду, но в итоге один выбрался, а второй пропал.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали имеющуюся на данный момент информацию.
"По факту происшествия на озере Сайран проводится проверка. Установлено, что в воде находились двое несовершеннолетних. Один из них самостоятельно выбрался на берег, судьба второго пока неизвестна.
На месте работают сотрудники полиции и спасатели. Продолжаются поисковые мероприятия", - сообщили в полиции.
Позже в ДП подтвердили информацию о том, что подросток утонул, его тело найдено.
Правила безопасности на воде
Ранее спасатели предупреждали, что при купании недопустимо:
- плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
- приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Если тонет человек:
- Сразу громко зовите на помощь: "Человек тонет!"
- Попросите вызвать спасателей и "скорую помощь".
- Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.
- Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого.
Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.
Ранее мы писали, что в начале июня в Алматы начали заполнять водой озеро Сайран, реконструкция которого длилась около двух лет. Сейчас озеро стало местом для отдыха и купания горожан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2259402-chp-na-ozere-sayran-v-almaty-policiya-vedet-poiski-podrostka/
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