Трагедия случилась во время семейного отдыха в Актобе

В Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несчастный случай произошел 18 мая возле базы отдыха "Семейный" на реке Илек.

Водолазы оперативно-спасательного отряда извлекли в 5 метрах от берега на глубине 2 метров тело мальчика 2020 года рождения.

"По предварительной информации, семья отдыхала на берегу реки", - рассказали в ДЧС Актюбинской области.

Ранее стало известно, что в Атырау спасатели искали тело 17-летнего юноши, который во время рыбалки упал с моторной лодки в реку и утонул. Погибший подросток занимался дзюдо и считался подающим надежды спортсменом.

В Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в канале Акбулак, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские успели вытащить его из воды. Ему сразу же оказали первую помощь до приезда медиков.