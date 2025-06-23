Двое мужчин бросились на помощь парню и погибли вместе с ним в ВКО

В районе Маркаколь двое мужчин бросились спасать тонущего парня и сами погибли, не справившись с течением, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 июня в 5 километрах от села Боран на реке Кара Ертис при купании в запрещенном месте утонул парень 2007 года рождения. Ему на помощь бросились двое мужчин 34 и 33 лет, но не справились с течением и утонули.

На месте происшествия и в ДЧС ВКО созданы оперативные штабы.

Тела утонувших 2007, 1991 и 1992 годов рождений обнаружены спасателями.

"В поисках участвовали спасатели Восточного Казахстана и области Абай, полицейские, волонтеры, местные исполнительные органы и сотрудники пограничной службы. Всего 176 человек, 15 плавсредств, 3 беспилотных летательных аппарата, подводный дрон, 1 эхолот", - отметили в ведомстве.

Ранее в Караганде утонул 16-летний парень. Трагедия произошла в запрещенном для купания месте - в одном из карьеров.

А в одном из микрорайонов Актау двое 14-летних подростков стали тонуть. Из воды их извлекли очевидцы, однако один из мальчиков скончался на месте. По сведениям спасателей, школьники купались в необорудованном месте.

В Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Семья отдыхала на берегу реки. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.