Загорелась одежда: электриков ударило током в Алматы, они в больнице (видео)

В Сети появилась информация о том, что в одном из ЖК Алматы двух электриков ударило током, на них загорелась одежда. В управлении здравоохранения рассказали об их состоянии, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana.

"В жилом комплексе "Жастар" в Алматы во время ремонтных работ двух электриков ударило током. По словам очевидцев, у пострадавших загорелась одежда, один из них потерял сознание.

Медики оказали помощь на месте и доставили мужчин в больницу. Причины происшествия выясняются", - говорится в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление здравоохранения Алматы.

"22 мая 2025 года в 13:05 в приемное отделение Городской больницы скорой неотложной помощи Алматы были доставлены двое мужчин с электротравмами. У обоих пострадавших диагностированы множественные ожоги II-III степени. Пациенты госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ). Проводится весь необходимый комплекс интенсивной терапии", - сообщили нам.

Напомним, ранее в начале мая скончался 9-летний мальчик, которого ударило током на электроподстанции в Уральске. О трагедии рассказывала мама погибшего ребенка.

Мы писали о том, что мальчик получил ожоги 95% тела, когда полез за мячом. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

Ранее осенью прошлого года в Уральске от удара током в первый день после выхода из отпуска погиб электромонтер.

До этого в Караганде произошел несчастный случай - электромонтера ударило током при замене воздушных линий. Мужчина скончался до приезда "скорой".

Также сообщалось, что во время ремонтных работ в колонии в Алматинской области штатный электрик получил удар током и скончался.

Похожая трагедия ранее произошла и в Медеуском районе Алматы - мужчина погиб на электростолбе. Сообщалось, что сотрудник одного из ТОО при несанкционированном подключении жилого дома к электроснабжению был поражен электрическим током. В городском акимате подчеркнули, что данные работы не были согласованы.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

постарайтесь отключить электричество;

ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;

в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;

в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.