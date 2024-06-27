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Эзотерика

"Отпустил провод и повис неестественно": электромонтера убило током в Караганде (видео)

Опубликовано:

Электромонтеры
Электромонтеры. Иллюстративное фото: Peter Cade/Getty Images

В Караганде произошел несчастный случай - электромонтера ударило током при замене воздушных линий. Мужчина скончался до приезда скорой, передает телеканал КТК.

Как сообщает телеканал, в Караганде выясняют причины гибели 36-летнего электромонтера. Мужчину ударило током при замене воздушных линий. Он скончался на месте.

По словам напарника погибшего, изначально работа шла по плану: они спилили мешающие ветки, подобрались к проводам на автовышке. И тут Айдоса Нусипбекова ударило током.

"Мы вместе работали в люльке. Я услышал, как Айдос закричал. Смотрю - его током бьет, немного трясло. У меня шок: я не знал, что делать. Он почти сразу отпустил провод и повис неестественно. Я его схватил, уложил. Закричал: "Спускай, спускай!"

Мы делали ему искусственное дыхание, массаж. Вроде сначала пульс был, но когда скорая приехала, он уже был мертв. Может быть, схлестнулись провода, может - остатки тока были", - рассказывает коллега погибшего Ернур Еспай.

36-летний Айдос Нусипбеков проработал электромонтером воздушных линий в энергокомпании больше 10 лет. Родные рассказывают о погибшем как об опытном и аккуратном специалисте. Они уверены в том, что трагедии можно было избежать, если бы на месте следили за безопасностью. 

"Нам только в 2 часа позвонили коллеги Айдоса и сказали, что произошел несчастный случай. За безопасность на рабочем месте должна отвечать компания, руководство. Это полностью их вина. Сейчас говорят, что верхние провода были обесточены, а нижние – нет. Почему не проверили, прежде чем они начали их менять?" - считает брат погибшего Дарын Смагулов.

После несчастного случая в компании начали проверку. Специальную комиссию возглавил госинспектор по труду. Стало известно, что отключение напряжения не входило в обязанности погибшего электромонтера. 

"Необходимо произвести все необходимые отключения, заземлить эту воздушную линию, подготовить правильно рабочее место свое. В соответствии с правилами техники безопасности убедиться, что напряжение отсутствует, и уже после этого работать под надзором ответственных лиц. В обязанности, ему должны были доказать, не входило это, да", - сказал начальник службы надежности и техники безопасности ТОО "Караганды Жарык" Виталий Журавлев.

В полиции по данному факту завели уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека". Близкие Айдоса надеются, что следствие сможет найти виновного в трагедии. У погибшего остались жена и трое детей.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что во время ремонтных работ в колонии в Алматинской области штатный электрик получил удар током и скончался.

Похожая трагедия ранее произошла и в Медеуском районе Алматы - мужчина погиб на электростолбе. Сообщалось, что сотрудник одного из ТОО при несанкционированном подключении жилого дома к электроснабжению был поражен электрическим током. В городском акимате подчеркнули, что данные работы не были согласованы.

Осенью прошлого года электрик погиб во время работы на столбе ЛЭП в Алматы.

Мы писали также, что мужчина погиб от удара током в Акмолинской области. Инцидент произошел на одном из предприятий Аршалынского района.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

  • постарайтесь отключить электричество;
  • ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;
  • в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;
  • в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2125344-otpustil-provod-i-povis-neestestvenno-elektromontera-ubilo-tokom-v-karagande-video/

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