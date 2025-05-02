"Был весь сгоревший, но живой": женщина рассказала о смерти сына от удара током в Уральске

Мама погибшего 9-летнего мальчика Турсынгуль Бисекенова рассказала подробности произошедшего с ее сыном, который получил удар током в Уральске, передает "Мой город".

30 апреля женщина привела сына из школы. Он покушал, переоделся и ушел играть на улицу.

"Ровно в 19:00 он вышел, а в 19:20 старшему сыну позвонили друзья и сказали, что его братишка упал и ему вызвали скорую. Я поняла, что упал, но мы не думали, что так. Все выбежали на улицу: я, дочка, старший сын. Мой ребенок лежал. Он был голый, весь обугленный. На нем не было живого места. Он был весь сгоревший. Но тогда он был живой", - говорит мама погибшего мальчика.

Мама Ануара рассказала, что ее сын со своими друзьями играл в футбол. Они пнули мяч и он упал на крышу электроподстанции.

"Мой сын поднялся по деревяшке, которая стоит возле этой электроподстанции, держась за ветку дерева. Залез на крышу. Пнул мяч обратно. Хотел слезть, побоялся и пошел спускаться с другой стороны. А там электричество - 10 тысяч вольт. У него застряла нога, и он схватился за трос, подсоединенный к электричеству. Вот так мой ребенок сгорел. Ребята, которые были рядом, начали кричать. Здесь был пожар. Он весь горел", - рассказала женщина.

Турсынгуль Бисекенова говорит, что первым к сыну подбежал мужчина. Он снял его и стал снимать с него одежду.

"Все тело было черное. Я выбежала на улицу, я сама не узнала своего ребенка. Только орала, чтобы ему оказали первую помощь и довезли до больницы", - поделилась женщина.

За жизнь ее сына врачи боролись два дня. В первый день ему ампутировали правую руку и ногу. А на второй день в 22:30 он скончался.

По словам мамы мальчика, они живут в девятиэтажном доме, где насчитывается около 200 семей и в каждой квартире есть дети. Этим детям негде играть.

"Впереди дома несколько лет назад построили площадку. Но там не дают играть в мяч, родители ругаются, потому что площадка для малышей. Им деваться некуда, они играются за нашим домом. Здесь мусорка и самодельные ворота, чтобы играть в футбол. Здесь должно быть все огорожено, хотя бы этой четырехметровой сеткой, чтобы мяч не улетал далеко. Или хотя бы должна быть ограждена сеткой эта электроподстанция. Сегодня я плачу, а завтра другой будет на моем месте", - со слезами сказала женщина.

Мама Ануара задается вопросами, где госорганы и куда они смотрят. На расположенном рядом дереве висят провода и, если ударит молния, сгорит весь дом, уверена женщина.

"Я этого так не оставлю. Кто-то должен отвечать за это. Где государство? Мы платим налоги, платим в КСК. Должны ведь спилить это дерево. Здесь бардак такой, почему не сделают футбольное поле? Мой самый младший 9-летний мальчик сгорел. Он учился в СОШ №1 в третьем классе. У меня сердце разрывается, я не могу все это терпеть", - сказала Турсынгуль Бисекенова.

Напомним, сегодня скончался 9-летний мальчик, которого ударило током на электроподстанции в Уральске.

Ребенок получил ожоги 95% тела, когда полез за мячом. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

Полиция начала расследование. Возбуждено уголовное дело.