Мужчину убило током в колонии Алматинской области

Во время ремонтных работ в колонии в Алматинской области штатный электрик получил удар током и скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетісу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 21 февраля в ходе проведения ремонтных работ в учреждении №57 штатного электрика ударило разрядом тока.

"Сотрудниками УИС незамедлительно была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи, после чего была констатирована смерть гражданина. Также сообщаем, что штатный электрик не являлся осужденным, отбывающим наказание в данном учреждении", - отметили в ДУИС.

Данный факт зарегистрировали в Книге учета информации и ЕРДР УП Қонаева.

Также учреждением были направлены материалы для проведения комиссионной проверки Управлением по инспекции труда по Алматинской области.

Ранее похожая трагедия произошла в Медеуском районе Алматы - мужчина погиб на электростолбе. Сообщалось, что сотрудник одного из ТОО при несанкционированном подключении жилого дома к электроснабжению был поражен электрическим током. В городском акимате подчеркнули, что данные работы не были согласованы.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током: