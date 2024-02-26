Мужчину убило током в колонии Алматинской области
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Во время ремонтных работ в колонии в Алматинской области штатный электрик получил удар током и скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетісу.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 21 февраля в ходе проведения ремонтных работ в учреждении №57 штатного электрика ударило разрядом тока.
"Сотрудниками УИС незамедлительно была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи, после чего была констатирована смерть гражданина. Также сообщаем, что штатный электрик не являлся осужденным, отбывающим наказание в данном учреждении", - отметили в ДУИС.
Данный факт зарегистрировали в Книге учета информации и ЕРДР УП Қонаева.
Также учреждением были направлены материалы для проведения комиссионной проверки Управлением по инспекции труда по Алматинской области.
Ранее похожая трагедия произошла в Медеуском районе Алматы - мужчина погиб на электростолбе. Сообщалось, что сотрудник одного из ТОО при несанкционированном подключении жилого дома к электроснабжению был поражен электрическим током. В городском акимате подчеркнули, что данные работы не были согласованы.
Первая помощь при ударе током
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:
- постарайтесь отключить электричество;
- ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;
- в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;
- в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2063056-muzhchinu-ubilo-tokom-v-kolonii-almatinskoy-oblasti/