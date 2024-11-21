Повис на своем поясе: гибель электромонтера расследуют в Уральске

В Уральске от удара током в первый день после выхода из отпуска погиб электромонтер, сообщает портал "Мой город". Родные погибшего рассказали обстоятельства смерти.

По данным издания, 24 октября 36-летний электромонтер Михаил Дендеря вместе с мастером поехал устранять неполадки на электролиниях в поселке Мичурино. Его супруга Татьяна Дендеря рассказала, что в тот роковой день муж вышел из отпуска.

По ее словам, незадолго до трагедии она созванивалась с мужем, но он был занят и обещал перезвонить. Но уже через 15 минут брат мужчины сообщил Татьяне о смерти Михаила.

"Как мне объяснили, муж залез на опору, ток вошел в шею с левой стороны и вышел через большой палец правой ноги. По словам мастера, который был рядом с ним, на этом участке проводились работы другой бригадой, в районах Самал и Омега не было электричества. Ранее там изменили подачу тока. Ток шел с обеих сторон. В этот день КамАЗ сбил опору, она упала - и туда вызвали мастера и моего супруга. Им забыли сказать, что ток идет с двух сторон.

Получается, отключили только одну сторону, а вторая была под напряжением. Мастер позвонил оператору - ему сказали, что опора обесточена, и дал разрешение Михаилу приступить к работе. Когда супруг полез на опору, его убило током", - утверждает супруга Михаила Татьяна Дендеря.

По данным издания, мужчина повис на своем поясе, а его перчатки, одежда и обувь сгорели. Татьяна утверждает, что осталась без помощи ТОО, в котором работал ее супруг. Также она заявила, что даже не знает, по какой статье ведется следствие, так как "их ни разу не вызывали в полицию и следователь к ним не приезжал". Семья Михаила наняла адвоката и намерена добиться справедливого расследования трагедии. У Михаила Дендери остались супруга, 11-летняя дочь и престарелый отец.

Заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов отметил, что для расследования всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия, которая должна определить степень вины сторон.

"В данный момент мы ждем результаты судебно-медицинской экспертизы, которая определит точную причину смерти. Без этого заключения работа комиссии не может быть завершена. Сейчас проводится опрос свидетелей, составляется схема места происшествия и восстанавливаются все обстоятельства трагедии. Предварительный срок завершения расследования - начало декабря", - сказал Арман Туйгинбетов.

Начальник службы охраны труда и техники безопасности ТОО "ЗапКаз РЭК" Сеит Масалимов сообщил, что комментировать обстоятельства трагедии компания пока не может.

"Со стороны ТОО семье Михаила Дендеря была оказана материальная помощь в размере около одного миллиона тенге. Собирал коллектив, средства выделял профсоюз, предоставили транспорт, оплатили столовую", - отметил Сеит Масалимов.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что начато досудебное расследование по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Стражи порядка заверили, что назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Напомним, в июле текущего года в Караганде произошел несчастный случай - электромонтера ударило током при замене воздушных линий. Мужчина скончался до приезда "скорой".

Также сообщалось, что во время ремонтных работ в колонии в Алматинской области штатный электрик получил удар током и скончался.

Похожая трагедия ранее произошла и в Медеуском районе Алматы - мужчина погиб на электростолбе. Сообщалось, что сотрудник одного из ТОО при несанкционированном подключении жилого дома к электроснабжению был поражен электрическим током. В городском акимате подчеркнули, что данные работы не были согласованы.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

постарайтесь отключить электричество;

ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;

в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;

в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.