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Умер мальчик, которого ударило током во время игры с мячом в Уральске

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Койка в больнице
Реанимация. Иллюстративное фото: fotocelia / Getty Images

Сегодня скончался 9-летний мальчик, которого ударило током на электроподстанции в Уральске. Ребенок получил ожоги 95% тела, когда полез за мячом, передает "Мой город".

Ребенок находился в областной детской больнице. По данным управления здравоохранения, у него было 95% ожогов тела, ожоги четвертой степени. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. 

2 мая стало известно, что ребенок умер.

Напомним, 30 апреля в Уральске 9-летний ребенок получил удар током. По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током.

Полиция начала расследование. Возбуждено уголовное дело.

В октябре прошлого года в Алматы мальчик попал в больницу после того, как получил удар током от забора в микрорайоне Аксай-3. Стойкой ограждения был поврежден силовой кабель, питающий дом, из-за чего электричество распространилось на ограждение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2241264-umer-malchik-kotorogo-udarilo-tokom-vo-vremya-igry-s-myachom-v-uralske/