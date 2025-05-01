Ребенка ударило током во время игр с мячом в Уральске

Трагический инцидент произошел вчера, 30 апреля, в Уральске - 9-летний ребенок получил удар током во время игр. Полиция возбудила дело, передает " Мой город".

Как пишет издание, несчастный случай произошел возле дома №82 на улице Чагано-Набережная.

По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО журналистам рассказали, что состояние ребенка остается тяжелым.

"Сейчас он находится в областной детской многопрофильной больнице, на аппаратном дыхании. Состояние тяжелое. Ожоги тела — 95%, ожоги четвертой степени", — проинформировали в управлении.

В департаменте полиции сообщили, что причины происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Напомним, летом в Алматинской области ребенок на прогулке увидел на земле провод, взял его в руки и погиб от удара током. Полиция сообщала о начале расследования. Позже очевидцы рассказали подробности произошедшего.

В октябре в Алматы мальчик попал в больницу после того, как получил удар током от забора. Полиция начала проверку.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

постарайтесь отключить электричество;

ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой - вас также может ударить током;

в случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта;

в тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.