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Электрик погиб в Алматы, подключая дом к электроснабжению

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Электрический столб на фоне неба
Электрический столб. Иллюстративное фото: pixabay.com

Трагедия произошла накануне в Медеуском районе южной столицы - мужчина погиб на электростолбе. В акимате рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

12 января днем, примерно в 13:00, по улице Горводопровод в Медеуском районе возле жилого дома №3 сотрудник ТОО "EC Energy Qazaqstan" при несанкционированном подключении жилого дома к электроснабжению от ВЛ-0,4кВ был поражен электрическим током, сообщили в акимате города.

В ведомстве подчеркнули, что данные работы со стороны управления и АО "Алатау Жарык Компаниясы" не согласовывались.

Работа производилась по собственной инициативе.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

Постарайтесь отключить электричество. Ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой — вас также может ударить током.

В случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта

В тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2060799-elektrik-pogib-v-almaty-podklyuchaya-dom-k-elektrosnabzheniyu/

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