Электрик погиб в Алматы, подключая дом к электроснабжению
Опубликовано:
Трагедия произошла накануне в Медеуском районе южной столицы - мужчина погиб на электростолбе. В акимате рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
12 января днем, примерно в 13:00, по улице Горводопровод в Медеуском районе возле жилого дома №3 сотрудник ТОО "EC Energy Qazaqstan" при несанкционированном подключении жилого дома к электроснабжению от ВЛ-0,4кВ был поражен электрическим током, сообщили в акимате города.
В ведомстве подчеркнули, что данные работы со стороны управления и АО "Алатау Жарык Компаниясы" не согласовывались.
Работа производилась по собственной инициативе.
Первая помощь при ударе током
На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:
Постарайтесь отключить электричество. Ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой — вас также может ударить током.
В случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта
В тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2060799-elektrik-pogib-v-almaty-podklyuchaya-dom-k-elektrosnabzheniyu/