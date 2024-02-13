Электрик погиб в Алматы, подключая дом к электроснабжению

Трагедия произошла накануне в Медеуском районе южной столицы - мужчина погиб на электростолбе. В акимате рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

12 января днем, примерно в 13:00, по улице Горводопровод в Медеуском районе возле жилого дома №3 сотрудник ТОО "EC Energy Qazaqstan" при несанкционированном подключении жилого дома к электроснабжению от ВЛ-0,4кВ был поражен электрическим током, сообщили в акимате города.

В ведомстве подчеркнули, что данные работы со стороны управления и АО "Алатау Жарык Компаниясы" не согласовывались.

Работа производилась по собственной инициативе.

Первая помощь при ударе током

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током:

Постарайтесь отключить электричество. Ни в коем случае не прикасайтесь к человеку с электротравмой — вас также может ударить током.

В случае даже кратковременной потери сознания, головокружения, головных, сердечных болей, пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, поскольку его состояние может резко ухудшиться, вплоть до развития коллапса и инфаркта

В тяжелых случаях, когда пострадавший находится без сознания, нужно приступать к реанимационным мероприятиям: искусственному дыханию "рот в рот" и непрямому массажу сердца.