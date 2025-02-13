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Придавило воротами: гибель мужчины на спортплощадке попала на видео в Астане

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Мужчина исполняет злополучный трюк на футбольных воротах
Мужчина исполняет злополучный трюк на футбольных воротах. Кадр из видео: t.me/shocknewskz

В Астане на мужчину упали футбольные ворота, в результате чего тот погиб. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ.

Соответствующая новость появилась в одном из Telegram-каналов – Shock News KZ. Там же и было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших момент трагедии.

"На спортплощадке "Достык Арена" произошла трагедия: железные ворота рухнули на 25-летнего парня, когда он пытался на них подтянуться. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения", – говорится в сообщении источника.

В полиции корреспонденту NUR.KZ подтвердили гибель молодого человека, добавив, что по данному факту проведут расследование.

"По факту гибели мужчины на футбольном поле начато досудебное расследование. По предварительным данным, произошел несчастный случай – во время игры он находился у ворот, повиснув руками на перекладине, в результате чего конструкция опрокинулась и придавила его. Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Ранее резонанс вызвала история с нападением с ножом на ребенка в лифте одного из столичных ЖК. Напавшего вскоре задержали – им оказался несовершеннолетний, который, как выяснилось, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Законного представителя напавшего привлекли к ответственности. А сегодня стало известно, что самого подростка поместили в психиатрический стационар.

Что же касается ребенка – его прооперировали, он находился в тяжелом состоянии. Вскоре он пошел на поправку. Мама мальчика, пострадавшего от действий подростка, рассказала журналистам, как она узнала о нападении на сына.

Во вторник по этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая посчитала необходимым реформировать психиатрическую службу в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2220680-futbolnymi-vorotami-nasmert-pridavilo-muzhchinu-v-astane/