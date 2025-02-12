"Меня убили, я умираю": мама пострадавшего в лифте ребенка из Астаны рассказала о нападении

Мама мальчика, пострадавшего накануне от действий подростка в лифте в одном из ЖК Астаны, рассказала журналистам, как она узнала о нападении на сына, сообщает телеканал Almaty.

Мама мальчика рассказала, что ее сын после нападения смог самостоятельно подняться до квартиры с первого на четвертый этаж. По словам женщины, примерно в 15 часов дня ребенок в приподнятом настроении заходил домой, а она наблюдала за ним через окно.

"Он нормально шел до дома. Позвонил в домофон. Он сам поднялся с первого этажа, истекая кровью. Он зашел домой со словами "Меня убили, я умираю", - рассказала мама пострадавшего.

Также выяснилось, что до нападения на мальчика, подросток пытался атаковать еще одну девочку в другом жилом комплексе. Камеры наблюдения зафиксировали, как он удерживает двери лифта, пытаясь зайти внутрь, но девочке удалось закрыть двери.

"Я так полагаю, по практике, приговор суда будет на принудительное лечение данного несовершеннолетнего ребенка. Соответственно, на основании статьи 91ө98 данная ситуация усмотрена как примирение, регламентированное данными статьями, то есть принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. То есть, его будут там лечить принудительно, его не будут выпускать оттуда, он будет отбывать там наказание", - высказал мнение адвокат Султанбек Калманбекулы.

Пострадавшего ребенка с множественными резаными ранами лица экстренно доставили в больницу. Врачи провели операцию и уже перевели в палату. Мальчик находится в сознании.

"Из колоторезанных ран самая глубокая в околоушной области слева, вот, околоушная область слева. Операция длилась по времени около часа. Была угроза жизни, потому что ребенок потерял много крови. На сегодняшний момент никакой угрозы нет", - отметил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Многопрофильной городской детской больницы №2 Юсуп Гусейнов.

По словам врачей, с ребенком работают психологи. На полное восстановление ему потребуется время.

Накануне сообщалось, что в Cети распространяется видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии.

Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

Сегодня по этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране.