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Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего в лифте в Астане

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Ребенок под капельницей лежит
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Pornpak Khunatorn / Getty Images

В Управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о том, в каком сейчас состоянии находится пятилетний мальчик, на которого накануне напали с ножом в лифте ЖК города, передает NUR.KZ.

"Состояние стабильное, средней степени тяжести. Ребенок активный, получает все необходимое лечение в полном объеме", - прокомментировали в профильном ведомстве столицы.

Накануне сообщалось, что в Cети распространяется видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии.

Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

Сегодня по этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220218-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-malchika-postradavshego-v-lifte-v-astane/