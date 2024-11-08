Военнослужащий погиб в Восточно-Казахстанской области

Военнослужащий скончался в Департаменте пограничной службы по Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

Как сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ, 7 ноября в Департаменте погранслужбы по ВКО погиб военнослужащий срочной службы.

"По предварительной информации, причина смерти - суицид. Органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре тело военнослужащего - "контрактника" нашли в квартире одной из многоэтажек Шахтинска - его обнаружили повешенным на ремне. Сообщалось, что по предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно- бытового конфликта.

Месяц назад в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего. Информацию прокомментировали в МВД и в пресс-службе института.

В полиции заявили, что по данному факту Южным региональным Военно-следственным управлением начато досудебное расследование.

В институте сообщили, что парень мог совершить суицид.

Спустя несколько дней в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По факту возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что скончался офицер одной из воинских частей Аягозкого гарнизона - по предварительной информации, он тоже совершил суицид.

21 сентября в Петропавловске обнаружили тело военнослужащего по контракту Управления по делам обороны.

Отметим, что 20 сентября вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев заявил, что в гражданском обществе сформировались два противоречивых и некорректных мнения: первое заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второе - в наличии якобы дедовщины среди личного состава. Оба утверждения, по словам спикера, не соответствуют действительности.

Тогда же министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Некоторым из них он сделал выговор.

А недавно замглавы департамента Вооруженных сил на вопрос журналиста о дедовщине заявил, что в казахстанской армии ее не существует.