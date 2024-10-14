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Военнослужащего Нацгвардии нашли мертвым в Шахтинске

Опубликовано:

Солдат в форме сидит на стуле
Солдат. Иллюстративное фото: pexels.com

Тело военнослужащего-"контрактника" нашли в квартире одной из многоэтажек Шахтинска - его обнаружили повешенным на ремне, передает МИА "Казинформ"со ссылкой на РгК "Орталық" Национальной гвардии РК.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Трагедия произошла в воскресенье, 13 октября.

"По предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно- бытового конфликта. Командование РгК "Орталық" Национальной гвардии Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - заявили в пресс-службе ведомства.

Месяц назад в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего. Информацию прокомментировали в МВД и в пресс-службе института.

В полиции заявили, что по данному факту Южным региональным Военно-следственным управлением начато досудебное расследование.

В институте сообщили, что парень мог совершить суицид.

Спустя несколько дней в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По факту возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что скончался офицер одной из воинских частей Аягозкого гарнизона - по предварительной информации, он тоже совершил суицид.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2173731-voennosluzhashchego-nacgvardii-nashli-mertvym-v-shahtinske/

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