Тело военного-контрактника нашли в Петропавловске

21 сентября в Петропавловске обнаружили тело военнослужащего по контракту Управления по делам обороны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе Департамента по делам обороны СКО корреспонденту NUR.KZ сообщили, что случившееся произошло во внеслужебное время.

"21 сентября текущего года в подвале одного из домов города Петропавловска обнаружено тело военнослужащего по контракту Управления по делам обороны.

По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. На месте обнаружена предсмертная записка. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.

Руководство Департамента по делам обороны СКО выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.

Напомним, 19 сентября в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По предварительной информации, офицер совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего по контракту 1980 года рождения. По предварительной версии, он совершил суицид. По факту было возбуждено уголовное дело.

Добавим, 20 сентября вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев заявил, что в гражданском обществе сформировались два противоречивых и некорректных мнения: первое заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второе - в наличии якобы дедовщины среди личного состава. Оба утверждения, по словам спикера, не соответствуют действительности.