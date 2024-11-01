Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В казахстанской армии не существует дедовщины, заявили в ВС

Опубликовано:

Военные в форме
Военнослужащие. Иллюстративное фото: ChrisSuperseal / Getty Images

На брифинге СЦК замглавы департамента Вооруженных сил на вопрос журналиста о дедовщине заявил, что в казахстанской армии ее не существует, передает корреспондент NUR.KZ.

"Необходимо понимать, что дедовщины в армии сейчас не существует. Само понятие "дедовщина" подразумевает разногласия между старшим и младшим призывом. С учетом того, что сейчас в вооруженных силах и других воинских формированиях проходят срочную службу лишь представители одного призыва, тут говорить о дедовщине мы не должны.

Считаю, что в 18-летнем возрасте человек приходит в армию психологически сформировавшейся личностью. И требовать от вооруженных сил и других воинских формирований, чтобы они сделали в течение одного года патриотов своей страны, я считаю завышенным требованием. И мы этот патриотизм должны воспитывать всем обществом, начиная со школы, в университетах и во дворах.

Это не дедовщина, это есть нарушение воинской дисциплины, несоблюдение действующих нормативно-правовых актов", - заявил замначальника департамента организационно-мобилизационной работы генштаба ВС Руслан Омаров.

Отметим, в сентябре этого года министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Некоторым из них он сделал выговор.

"Вы обязаны в первую очередь заботиться о своих подчиненных, создавать все условия для их деятельности, для их профессионального роста", - заявил глава ведомства.

Также в сентябре вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев заявил, что в казахстанском обществе сейчас сформированы два некорректных утверждения про армию: первое, по его словам, заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второй тезис - о наличии якобы дедовщины среди личного состава.

Он также добавил, что служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2181897-v-kazahstanskoy-armii-ne-sushchestvuet-dedovshchiny-zayavili-v-vs/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie