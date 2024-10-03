18-летний парень упал в открытый колодец в Астане

В Сети распространяется видео с места инцидента, где автор ролика утверждает, что в открытый колодец в Астане упал ребенок. На информацию отреагировали в пресс-службе ДЧС города, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-паблике astana_brothers. Женский голос за кадром утверждает, что открытый колодец находится рядом с городской больницей №2 в Астане, и туда упал ребенок.

"В 21:00 вызвали спасателей. Они прибыли ровно через 22 минуты. Следом подъехала полиция и один человек с акимата. Просим принять меры. Заявление в полицию написали", - отмечается в посте под видео.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Астаны сообщили, что спасатели прибыли на место через 14 минут после вызова.

"Спасатели столичного оперативно-спасательного отряда выехали по поступившему сообщению о том, что по улице Рыскулова в колодец упал подросток. По прибытию спасателей через 14 минут выяснилось, что молодой человек 2006 года рождения самостоятельно выбрался из колодца", - говорится в сообщении ведомства.

В августе мы писали о том, что в Караганде спасатели пришли на помощь 10-летнему мальчику, который упал в открытый колодец.

Весной годовалая девочка упала в четырехметровый колодец в Актюбинской области. Ребенка помог спасти друг семьи.

В Туркестанской области девушка упала в дренажный узкий колодец. Через несколько часов ее удалось вызволить оттуда, однако вскоре она скончалась.

В феврале этого года спасателям в Костанае удалось спасти 7-летнюю девочку, случайно упавшую в тепловой колодец, где стояла вода. Ее спасли сотрудники ДЧС. Ребенка передали врачам.

Позже стали известны подробности: ребенок шел по дороге и в один миг пропал из виду. Это увидел проходящий мимо мужчина. Но вытащить малышку самостоятельно у него не получилось. До приезда спасателей он держал ребенка на плаву.

В начале февраля такая же история произошла в Экибастузе - шедший в школу ученик второго класса провалился в открытый колодец. Учитель, не заметив за партой мальчика, сообщила о его пропаже. Обнаружили мальчика в итоге проходившие мимо ученики 8 класса. Провалившийся ребенок догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.

В мае в Петропавловске спасли пятилетнего ребенка, который провалился в колодец с водой.