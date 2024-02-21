Девочка упала в колодец с водой в Костанае

Сегодня в Костанае 7-летняя девочка упала в тепловой колодец, где стояла вода. Ее спасли сотрудники ДЧС. Ребенка передали бригаде скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, происшествие случилось в микрорайоне "Аэропорт". Девочка 2017 года рождения упала в тепловой колодец по неосторожности.

"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС. Спасателям также помогал неравнодушный прохожий", - отметили в МЧС.

Сообщается, что в колодце находилась вода высотой 60-70 см. Спасатели извлекли ребенка и передали бригаде скорой помощи.

МЧС призвало родителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности с детьми.

В начале февраля стало известно, что ученик второго класса не дошел в школу, провалившись в открытый колодец. Учитель, не увидев мальчика за партой, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники. Провалившийся догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.

Осенью прошлого года в Атырауской области пятилетний мальчик упал в канализационный колодец. На вызов приехали полицейские, которые вызволили ребенка. На спасение потребовалось около 5 минут.

А в Экибастузе четырехлетний мальчик наступил на разрушенную при строительстве канализации крышку люка и провалился в колодец. Прохожие достали ребенка. Его госпитализировала бригада скорой помощи. Управление полиции Экибастуза начало проверку.