Ребенка, провалившегося в колодец, спасли школьники в Экибастузе (фото)

Ученик второго класса не дошел в школу, провалившись в открытый колодец. Учитель, не заметив за партой мальчика, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники, передает NUR.KZ.

Первыми информацию о пропаже школьника опубликовали волонтеры Vita. По их словам, школьник в обед пошел в школу, но до нее так и не дошел. О пропаже ребенка сообщила учительница, после чего все стали "прочесывать" дворы, смотреть по камерам наблюдения, опрашивать людей. В итоге нашли мальчика быстро.

"Как оказалось, по дороге в школу он упал в открытый колодец и несколько часов предпринимал безуспешные попытки вылезти из него, но не мог (колодец глубиной примерно 2 метра), кричал, но его не слышали.

Ребенка чудом удалось найти и спасти, потому что он несколько часов стоял почти по колено в снегу, не понимая, что делать. Телефона у него не было, так как семья многодетная и с небольшим достатком, с ужасом мы представляем, что было в его голове в те моменты", – написали волонтеры на своей странице в Instagram.

Обнаружили мальчика в итоге проходившие мимо ученики 8 класса. Провалившийся ребенок догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.

В управлении здравоохранения прокомментировали инцидент и сообщили, что вызов к медикам поступил не с места происшествия, а из дома, где проживает ребенок. Пока точный диагноз не поставлен. Возможно переохлаждение и сотрясение.

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