Девушку, упавшую в узкую трубу на юге Казахстана, не удалось спасти

Вчера в Туркестанской области девушка упала в дренажный узкий колодец. Через несколько часов ее удалось вызволить оттуда, однако вскоре она скончалась, передает сайт телеканала КТК.

Вчера 29-летняя девушка упала в узкий дренажный колодец, расположенный на открытой площадке вблизи села Майтобе Туркестанской области. Через несколько часов ее извлекли в бессознательном состоянии и передали медикам.

По информации телеканала, чтобы спасти девушку, спасатели качали в колодец кислород. На помощь пришел местный житель – его спустили в трубу, а затем общими усилиями вытянули двоих наружу.

Через несколько минут после того, как девушку вытащили, она скончалась. Сейчас полиция выясняет, как погибшая там оказалась.

Источник: КТК

Добавим, в феврале спасателям в Костанае удалось спасти 7-летнюю девочку, случайно упавшую в тепловой колодец, где стояла вода. Ее спасли сотрудники ДЧС. Ребенка передали врачам.

Позже стали известный подробности: ребенок шел по дороге и в один миг пропал из виду. Это увидел проходящий мимо мужчина. Но вытащить малышку самостоятельно у него не получилось. До приезда спасателей он держал ребенка на плаву.

В начале февраля такая же история произошла в Экибастузе – шедший в школу ученик второго класса провалился в открытый колодец. Учитель, не заметив за партой мальчика, сообщила о его пропаже. Обнаружили мальчика в итоге проходившие мимо ученики 8 класса. Провалившийся ребенок догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.