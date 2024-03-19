Девушку, упавшую в узкую трубу на юге Казахстана, не удалось спасти
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Вчера в Туркестанской области девушка упала в дренажный узкий колодец. Через несколько часов ее удалось вызволить оттуда, однако вскоре она скончалась, передает сайт телеканала КТК.
Вчера 29-летняя девушка упала в узкий дренажный колодец, расположенный на открытой площадке вблизи села Майтобе Туркестанской области. Через несколько часов ее извлекли в бессознательном состоянии и передали медикам.
По информации телеканала, чтобы спасти девушку, спасатели качали в колодец кислород. На помощь пришел местный житель – его спустили в трубу, а затем общими усилиями вытянули двоих наружу.
Через несколько минут после того, как девушку вытащили, она скончалась. Сейчас полиция выясняет, как погибшая там оказалась.
Источник: КТК
Добавим, в феврале спасателям в Костанае удалось спасти 7-летнюю девочку, случайно упавшую в тепловой колодец, где стояла вода. Ее спасли сотрудники ДЧС. Ребенка передали врачам.
Позже стали известный подробности: ребенок шел по дороге и в один миг пропал из виду. Это увидел проходящий мимо мужчина. Но вытащить малышку самостоятельно у него не получилось. До приезда спасателей он держал ребенка на плаву.
В начале февраля такая же история произошла в Экибастузе – шедший в школу ученик второго класса провалился в открытый колодец. Учитель, не заметив за партой мальчика, сообщила о его пропаже. Обнаружили мальчика в итоге проходившие мимо ученики 8 класса. Провалившийся ребенок догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2070501-devushku-upavshuyu-v-uzkuyu-trubu-na-yuge-kazahstana-ne-udalos-spasti/