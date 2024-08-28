Мальчик упал в открытый колодец в Караганде (видео)

В Караганде спасатели пришли на помощь 10-летнему мальчику, который упал в открытый колодец, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Об оказании помощи 10-летнему мальчику в Караганде МЧС сообщило в Telegram-канале.

"Сегодня в районе А. Бокейханова в Караганде, по улице К.Цеткина, ребенок 2014 года рождения по неосторожности упал в открытый колодец и не смог самостоятельно выбраться. Спасатели с помощью лестницы вытащили подростка из колодца", - говорится в сообщении.

В медицинской помощи ребенок не нуждался.

Весной годовалая девочка упала в четырехметровый колодец в Актюбинской области. Ребенка помог спасти друг семьи.

В Туркестанской области девушка упала в дренажный узкий колодец. Через несколько часов ее удалось вызволить оттуда, однако вскоре она скончалась.

В феврале этого года спасателям в Костанае удалось спасти 7-летнюю девочку, случайно упавшую в тепловой колодец, где стояла вода. Ее спасли сотрудники ДЧС. Ребенка передали врачам.

Позже стали известны подробности: ребенок шел по дороге и в один миг пропал из виду. Это увидел проходящий мимо мужчина. Но вытащить малышку самостоятельно у него не получилось. До приезда спасателей он держал ребенка на плаву.

В начале февраля такая же история произошла в Экибастузе – шедший в школу ученик второго класса провалился в открытый колодец. Учитель, не заметив за партой мальчика, сообщила о его пропаже. Обнаружили мальчика в итоге проходившие мимо ученики 8 класса. Провалившийся ребенок догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.

В мае в Петропавловске спасли пятилетнего ребенка, который провалился в колодец с водой.