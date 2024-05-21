Пятилетний ребенок упал в колодец в Петропавловске
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В Петропавловске спасли пятилетнего ребенка, который провалился в колодец с водой, передает NUR.KZ. Случившееся прокомментировали в полиции.
О произошедшем администраторам паблика Skopetro сообщил брат пострадавшего ребенка. По его словам, мальчик наступил на люк и сразу же упал в колодец в районе центра оптовой торговли города.
"Каким-то чудным образом удалось вынырнуть и крикнуть: "Папа, помоги"! Дядя уже залез в колодец и сразу его вытащил. Братишка был весь промокший, стоял в страхе и шоке. Спасибо тем, кто там работал: подбежали и помогли чем могли. В полицию обратились, написали заявление", - говорится в обращении брата мальчика.
В Управлении полиции города Петропавловска прокомментировали произошедшее.
"Сотрудниками управления полиции города Петропавловска привлечена к ответственности администрация ТОО, на территории которого находится канализационный колодец, в который упал несовершеннолетний. Проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов впредь", - сообщили стражи порядка.
Внимание: иллюстрация сгенерирована ИИ.
Ранее в Костанае 7-летняя девочка упала в тепловой колодец, где стояла вода. Ее спасли сотрудники ДЧС. В колодце находилась вода высотой 60-70 см.
В тот же месяц в Экибастузе ученик второго класса не дошел в школу, провалившись в открытый колодец. Учитель, не увидев мальчика за партой, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники. Провалившийся догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.
В Туркестанской области 29-летняя девушка упала в трубу дренажного колодца. Чтобы спасти девушку, спасатели качали в колодец кислород. На помощь пришел местный житель - его спустили в трубу, а затем общими усилиями вытянули двоих наружу. Через несколько минут после того, как девушку вытащили, она скончалась.
Ранее специалисты дали рекомендации по профилактике травматизма у детей.
- Учите ребенка безопасности с самого малого возраста: проводите беседы с детьми, рассказывайте о травмах и их последствиях, приводите примеры; чем меньше малыш, тем больше времени его нельзя упускать из вида.
- Всегда будьте уверены и проверяйте, чтобы острые предметы, химия, кипяток, огонь и прочие опасности были недоступны для детей.
- Проверяйте знания детей-школьников о правилах дорожного движениях, поведения на улице, безопасности в школе, на спортивных секциях.
- Учите детей, что нужно делать, если травма уже произошла.
- Перед выходом ребенка в сад, школу, на прогулку, убедитесь, что его обувь, одежда и игрушки не могут стать причинами травмы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2104062-pyatiletniy-rebenok-chudom-ostalsya-zhiv-posle-padeniya-v-kolodec-v-petropavlovske/