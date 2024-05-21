Пятилетний ребенок упал в колодец в Петропавловске

В Петропавловске спасли пятилетнего ребенка, который провалился в колодец с водой, передает NUR.KZ. Случившееся прокомментировали в полиции.

О произошедшем администраторам паблика Skopetro сообщил брат пострадавшего ребенка. По его словам, мальчик наступил на люк и сразу же упал в колодец в районе центра оптовой торговли города.

"Каким-то чудным образом удалось вынырнуть и крикнуть: "Папа, помоги"! Дядя уже залез в колодец и сразу его вытащил. Братишка был весь промокший, стоял в страхе и шоке. Спасибо тем, кто там работал: подбежали и помогли чем могли. В полицию обратились, написали заявление", - говорится в обращении брата мальчика.

В Управлении полиции города Петропавловска прокомментировали произошедшее.

"Сотрудниками управления полиции города Петропавловска привлечена к ответственности администрация ТОО, на территории которого находится канализационный колодец, в который упал несовершеннолетний. Проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов впредь", - сообщили стражи порядка.

Внимание: иллюстрация сгенерирована ИИ.

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