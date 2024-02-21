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Девочка упала в колодец с водой в 20-градусный мороз в Костанае: появились подробности

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Канализационный люк открыли
Канализационный колодец. Иллюстративное фото: Oliver Helbig / Getty Images

Сегодня в Костанае маленькая девочка упала в колодец с водой. Ее удалось спасти. Сейчас ребенок находится в реанимации, состояние - стабильное, передает сайт телеканала КТК.

В Костанае 6-летняя девочка провалилась в открытый люк, где в 20-градусный мороз почти полностью оказалась в холодной воде. Первыми на помощь бросились прохожие. Но вытащить малышку из глубокого колодца получилось только у спасателей.

"По прибытии на место в колодце находился мужчина-очевидец, который оказывал помощь девочке. Нами был произведен спуск в колодец. Ребенок поднят на поверхность. После проведенных спасательных работ ребенок был передан скорой помощи", - заявил главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области Ардак Бимендинов.

Инцидент произошел утром в одном из микрорайонов. Как рассказывают очевидцы, девочка шла по дороге и в один миг пропала из виду. Это увидел проходящий мимо мужчина. Но вытащить малышку самостоятельно у него не получилось.

До приезда спасателей он держал ребенка на плаву. Как выяснилось, открытый колодец был на 70 сантиметров наполнен водой. Девочка промокла и сильно замерзла. С переохлаждением ее доставили в больницу. По словам медиков, других травм она не получила.

"Сейчас, в данный момент, находится в реанимации, состояние стабильное. Со стороны повреждений внутренних органов, конечностей, а также патологий нейрохирургических данных нет. В принципе, у ребеночка переохлаждение, поэтому госпитализировали в реанимацию. При такой же положительной динамике на завтра планируется перевод в отделение", - отметил главный врач Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2062283-upala-v-kolodets-s-vodoy-v-20-gradusnyy-moroz-poyavilis-podrobnosti-spaseniya-devochki-v-kostanae/

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