Годовалая девочка упала в четырехметровый колодец в Актюбинской области

Колодец, в который упал ребенок. Фото: mgorod.kz

В селе Жайсан в Мартукском районе 21 марта годовалая девочка упала в четырехметровый колодец во дворе своего дома. Ребенка помог спасти друг семьи, передает портал "Мой город".

По информации издания, ранее из колодца, куда упала девочка возрастом один год и три месяца, брали воду, пока в село не провели центральный водопровод. Яма была накрыта, но по краям земля осыпалась, образовалась щель, туда и провалился ребенок.

"Дочь упала метра на два. Во дворе в это время были супруга и тесть. Тесть попытался вытащить ее сам, но она уходила все глубже, ее не было видно. Жена позвонила мне, я сразу приехал, позвонил другу Данияру. Он, бросив все дела, приехал в Жайсан", – рассказал отец девочки Медет Каракулов.

Приехавшего на помощь мужчину на аркане спустили в колодец на глубину четыре метра. На тот момент, как сообщает издание, ребенка засыпало по горло. Вытащить ее было не просто, девочка запуталось в корнях деревьев, а когда ее тянули за куртку, то та снималась.

Как пишет издание, мужчине пришлось разгребать землю руками. Через время ему удалось взять девочку на руки. И уже вместе с ребенком его вытащили наверх.

"Когда спасатели приехали, ребенка уже вытащили. Мы безгранично благодарны Данияру. У него тоже маленький ребенок. Малышу недавно провели операцию в Санкт-Петербурге. Данияр безработный, жилья нет. Мы всем миром помогали ему с лечением сына. Сейчас он спас нашу дочь", – добавил Медет Каракулов.

После инцидента отец ребенка огородил колодец, а с наступлением тепла и вовсе собирается его засыпать.

По информации издания, девочка чувствует себя хорошо, играет и хорошо спит.

Между тем, как рассказали корреспонденту NUR.KZ в Департаменте по ЧС Актюбинской области, сообщение о падении ребенка в колодец поступило на пульт пожарно-спасательной части ПЧ-15 Мартукского района в 15:39. Через минуту на место происшествия были направлены шестеро спасателей.

"По прибытии на место вызова было установлено, что во дворе частного дома (вблизи колодца) произошел обвал земли, в результате которого девочка 2021 года провалилась под землю на глубину 3-4 метра.

До прибытия спасателей​​ гражданин Мадияров Данияр Бахытович 1996 года рождения был спущен на данную глубину при помощи обвязки ног арканом, где после захвата ребенка был поднят наверх родственниками и подоспевшими спасателями.

Благодаря решительным действиям Данияра, ребенок был спасен. После осмотра врачами отпущен домой", – говорится в сообщении ДЧС региона.

Добавим, что, согласно информации на сайте Городской поликлиники №1 города Темиртау, среди причин детских смертей до года травматизм занимает 10%.

Главная причина детских травм – халатное отношение взрослых к безопасности ребенка. Среди ошибок взрослых – незакрытые окна, доступ к опасным предметам, веществам, дети без присмотра и прочее.

Меры профилактики травматизма ребенка:

учите ребенка безопасности с самого малого возраста:

проводите беседы с детьми, рассказывайте о травмах и их последствиях, приводите примеры;

чем меньше малыш, тем больше времени его нельзя упускать из вида. Всегда будьте уверены и проверяйте, чтобы острые предметы, химия, кипяток, огонь и прочие опасности были недоступны для детей;

проверяйте знания детей-школьников о правилах дорожного движениях, поведения на улице, безопасности в школе, на спортивных секциях;

учите детей, что нужно делать, если травма уже произошла;

перед выходом ребенка в сад, школу, на прогулку, убедитесь, что его обувь, одежда и игрушки не могут стать причинами травмы.

Ранее в Туркестанской области школьник на коне спас малыша, упавшего в арык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013829-godovalaya-devochka-upala-v-chetyrehmetrovyy-kolodets-v-aktyubinskoy-oblasti/