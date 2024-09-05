ЧП на "Майкаинзолото": суд постановил выплатить родственникам погибшего спасателя 120 млн тенге

Четырем родственникам спасателя, погибшем на территории АО "Майкаинзолото", выплатят по 30 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Павлодарской области.

На сайте Павлодарского областного суда сообщается о том, что родственники погибшего спасателя на территории АО "Майкаинзолото" обратились в суд. 4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге к месту предполагаемого пожара на территории АО произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал.

Погибшие являлись сотрудниками ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". По данным суда, расследование несчастного случая установило 100% вину работодателя, тогда как вина работников составляет 0%.

Мать, дочь, сын и сестра погибшего спасателя Т. обратились в суд с иском о возмещении морального вреда вследствие его гибели при исполнении служебных обязанностей.

"Моральный вред обусловлен причиненными им нравственными страданиями, тяжестью утраты сына, отца, брата невозможностью прощания с ним при погребении, отсутствием со стороны работодателя соболезнований, поддержки.

Исходя из 100% вины работодателя в произошедшем несчастном случае, суд удовлетворил требования родственников погибшего спасателя в полном объеме, взыскав компенсацию морального вреда в размере заявленных требований 30 млн тенге в пользу каждого из родственников, всего 120 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Напомним, ранее в суде была подтверждена вина АО "Майкаинзолото" в несчастном случае с автобусом.

Трагедия в Майкаине

4 января 2024 года в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще в январе из котлована извлекли тела двух спасателей - Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Поиски третьего спасателя и водителя продолжились, затем были приостановлены, потом их снова возобновили.

Пропавшими считались 36-летний спасатель Айдос Шаймерден и 55-летний водитель Айып Тлеубергенов.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя. Его личность была установлена - им оказался 36-летний Айдос Шаймерден.

25 июля на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" был обнаружен автобус. В акимате сообщили, что удалось добраться до передней части транспортного средства, а на поверхности виднеются бампер и колесо.

Чуть позже в тот же день было найдено тело четвертого погибшего.