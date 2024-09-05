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Эзотерика

ЧП на "Майкаинзолото": суд постановил выплатить родственникам погибшего спасателя 120 млн тенге

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Место ЧП на территории "Майкаинзолото"
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar_tjd

Четырем родственникам спасателя, погибшем на территории АО "Майкаинзолото", выплатят по 30 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Павлодарской области.

На сайте Павлодарского областного суда сообщается о том, что родственники погибшего спасателя на территории АО "Майкаинзолото" обратились в суд. 4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге  к месту предполагаемого пожара на территории АО произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал.

Погибшие являлись сотрудниками ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". По данным суда, расследование несчастного случая установило 100% вину работодателя, тогда как вина работников составляет 0%.

Мать, дочь, сын и сестра погибшего спасателя Т. обратились в суд с иском о возмещении морального вреда вследствие его гибели при исполнении служебных обязанностей.

"Моральный вред обусловлен причиненными им нравственными страданиями, тяжестью утраты сына, отца, брата невозможностью прощания с ним при  погребении, отсутствием со стороны работодателя соболезнований, поддержки.

Исходя из 100% вины работодателя в произошедшем несчастном случае, суд удовлетворил требования родственников погибшего спасателя в полном объеме, взыскав компенсацию морального вреда в размере заявленных требований 30 млн тенге в пользу каждого из родственников, всего 120 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Напомним, ранее в суде была подтверждена вина АО "Майкаинзолото" в несчастном случае с автобусом.

Трагедия в Майкаине

4 января 2024 года в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще в январе из котлована извлекли тела двух спасателей - Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Поиски третьего спасателя и водителя продолжились, затем были приостановлены, потом их снова возобновили.

Пропавшими считались 36-летний спасатель Айдос Шаймерден и 55-летний водитель Айып Тлеубергенов.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя. Его личность была установлена - им оказался 36-летний Айдос Шаймерден.

25 июля на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" был обнаружен автобус. В акимате сообщили, что удалось добраться до передней части транспортного средства, а на поверхности виднеются бампер и колесо.

Чуть позже в тот же день было найдено тело четвертого погибшего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2157880-chp-s-avtobusom-na-maykainzoloto-sud-postanovil-vyplatit-rodstvennikam-pogibshego-spasatelya-120-mln-tenge/

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