НДС на медуслуги в Казахстане решили снизить с 10 до 5%, заявила глава Минздрава

На брифинге правительства глава Минздрава сообщила, что НДС на медуслуги и лекарства, согласно проекту нового Налогового кодекса, решено установить в размере 5%, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, сейчас медуслуги и реализация лекарств в Казахстане освобождены от НДС. Согласно проекту нового налогового кодекса, предлагалось установить для этой сферы НДС в 10%, однако сегодня решение изменили.

"Согласно действующему налоговому кодексу, импорт и реализация лекарств, а также медуслуги освобождены от НДС. В проекте Налогового кодекса, который сегодня находится в парламенте, данная норма исключается.

Изначально предполагалось 10%-ное НДС. Сегодня после обсуждений мы пришли к мнению по установлению пониженной ставки НДС для лекарств и медуслуг с 2026 года, в размере 5%. Объемы услуг в рамках ГОБМП и услуг ОСМС будут полностью освобождены от НДС. И будет сформирован перечень лекарств и медуслуг, независимо от форм собственности, которые будут освобождаться от НДС", - сообщила Альназарова.

Она добавила, что в список лекарств без НДС войдут "чувствительные" наиболее покупаемые препараты. Это же касается и медуслуг - к примеру, паллиативная помощь и онкологическая не будет облагаться НДС ни в бесплатных, ни в платных клиниках. Перечень лекарств и услуг сейчас разрабатывается.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Казахстане хотят уменьшить ставку НДС до 5% или полностью освободить от НДС медицинские услуги, направленных на лечение ряда заболеваний. Кроме того, предлагалось снизить ставку НДС до 5% или освободить от налогообложения лекарства и фармацевтические субстанции, особенно предназначенные для лечения тяжелых заболеваний;

В январе этого года премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления. Позже Касым-Жомарт Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. Вскоре глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС. Также сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС.