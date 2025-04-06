Единую систему оплаты медпомощи хотят внедрить в Казахстане с июля

В Казахстане начато внедрение единой системы оплаты медицинской помощи - с 1 июля она начнет работать во всех медучреждениях страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения, в рамках поручения Главы государства о повышении эффективности системы обязательного социального медицинского страхования в сфере здравоохранения начато внедрение Единой системы оплаты медицинской помощи (ЕСОМП).

Новый цифровой инструмент, как уверены в ведомстве, обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.

"В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны", - отмечается в сообщении.

Новая цифровая система позволит обеспечить:

прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;

исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг.

автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые "приписки".

гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.

Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации систему здравоохранения на потребности пациентов, отмечают в Минздраве.

"Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок. По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера.

Благодаря нововведению финансирование медицинских услуг станет более справедливым и эффективным, а пациенты смогут рассчитывать на более качественное и своевременное лечение", - добавили в министерстве.

До этого сообщалось, что депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому предлагается пересмотреть пакеты медицинского страхования.

При этом в конце января этого года депутаты мажилиса указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании. Комментируя ситуацию, непривлекательность системы ОСМС для казахстанцев признали глава Минздрава и представитель Фонда медстрахования.

А депутат Бакытжан Базарбек и вовсе возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.

Кроме того, член Высшей аудиторской палаты указал на дисбалансы, выявленные в ходе аудита активов Фонда медстрахования: он заявил, что ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.

В июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Добавим, мы писали, что взносы на обязательное социальное медицинское страхование в Казахстане в 2025 году вырастут только для государства. Сколько будут платить работники и работодатели, читайте здесь.