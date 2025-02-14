"Будем лечить всех адыраспаном": о негативных последствиях введения НДС в медицине заявляют эксперты

Эксперты прогнозируют возможную ставку НДС в сфере медицины в 12-15%, что негативно скажется на отрасли - подорожают препараты и стоимость услуг, передает "31 канал".

Ранее, по данным телеканала, министр национальной экономики Серик Жумангарин предложил ввести ставку НДС 10% для сферы здравоохранения, назвав ее пониженной. При этом ранее медицина, как отмечается в сюжете, вообще не облагалась налогом на добавленную стоимость.

Налоговый эксперт Айдар Масатбаев уверен, что введение 10%-ного налога для объектов здравоохранения ляжет, в первую очередь, на плечи пациентов - как при покупке лекарств, так и при получении медуслуг.

"НДС - это налог для бедных, потому что в итоге его платит потребитель. Действительно, нас ждет удорожание. Я не думаю, что это ограничится 10%. В лучшем случае это будет 12-15% сверху, но это именно не сам НДС, а стоимость медицинских услуг и медицинских препаратов. Боюсь, что она неминуемо поднимется", - считает Айдар Масатбаев.

В связи с возможным повышением ставки придется корректировать и бюджетные расходы на медпомощь в рамках гарантированного объема, считает эксперт. При этом налог могут ввести уже с октября этого года.

Владельцы частных клиник, как отмечено в материале, опасаются, что из-за повышения цен поток пациентов снизится, а зарплаты персонала и инвестиции в новое оборудование придется сокращать. Себестоимость также вырастет из-за повышения цен на препараты и расходники.

"Государственные медицинские организации имеют возможность, во-первых, получать бесплатно от государства здания, медицинское оборудование, а мы вынуждены покупать все это. Получается, что государственные медицинские организации находятся в привилегированных условиях. И тем самым они могут демпинговать цены на медицинские услуги", - отмечает руководитель частного медицинского центра Данияр Калиев.

В том, что облагать налогом сферу здравоохранения преждевременно, уверен и врач Каиргали Конеев. Тогда и Фонд медстрахования должен будет платить 10% налога, считает он.

"Негативные последствия очень большие. Многие медицинские организации будут уходить в тень. Последствия будут не только экономического плана, но и в плане научно-технических последствий - тоже будем лечить всех адыраспаном", - отмечает детский невролог Каиргали Конеев.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на прошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

В понедельник, 10 февраля, министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также на днях заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

Накануне сообщалось, что возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС рассматривают в правительстве.