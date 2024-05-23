Сотрудниц скорой помощи заперли в квартире и били в Алматы (видео)

В Алматы прибывшие на вызов сотрудницы скорой помощи после отказа в госпитализации мужчины оказались заперты в квартире, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, мужчина вызвал бригаду и пожаловался на повреждение руки. После осмотра ему диагностировали ушиб и порекомендовали обратиться в поликлинику по месту жительства. Это вызвало неожиданную реакцию.

"На что находившиеся рядом с ним в квартире отреагировали крайне агрессивно. Агрессия выражалась в оскорблении, выражении нецензурной бранью. В процессе разговора фельдшеру был нанесен удар в область грудной клетки. Были ссадины на руках у двух фельдшеров", - рассказала менеджер по связям с общественностью службы скорой медицинской помощи Алматы Асем Тулентаева.

Когда медики заподозрили, что пациент и другие два человека в квартире пьяны, стали фиксировать происходящее на видео. Снять удалось и оскорбления, и удар.

На выезде работали две девушки. По их словам, близкие больного просили отвезти его в больницу. Травма не требовала срочного вмешательства врачей, поэтому в госпитализации отказали. Тогда сожители мужчины закрыли входную дверь на ключ и не выпускали медиков из квартиры. При этом угрожали расправой.

Перепуганные сотрудницы скорой тут же позвонили в "102". Прибывшие на место полицейские освободили фельдшеров и задержали подозреваемых.

"Сотрудниками полиции в отношении трех нарушителей правопорядка приняты меры по фактам побоев, распития спиртных напитков, нарушения тишины и проживания без регистрации. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд", - сообщили в пресс-службе ДП.

Этот случай далеко не первый, говорят на станции. На выездах сотрудники скорой никак не защищены. Чтобы хоть как-то обезопасить фельдшеров, в Минздраве предусмотрели для них видеожетоны. Вот только пользоваться ими пока нельзя. Потому что регламент еще не разработали.

"Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан 225, прописано ношение жетонов видеофиксации медицинских работников. Но в данный момент нормативно-правовые акты в разработке. Как только все доработается, я думаю, наши медики будут этим защищены", - пояснила Тулентаева.

Как рассказали в службе скорой помощи, за последние три года было уже больше 30 попыток нападения на алматинских фельдшеров, а также случаев грубого общения с ними. И только по единичным фактам заведены административные дела, поскольку доказательства есть не всегда. Обычно за подобные инциденты виновникам грозит до 15 суток ареста.

Источник: КТК