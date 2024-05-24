Антикор начал проверку станции скорой помощи в ВКО из-за жалоб пациентов

Жители Восточно-Казахстанской области жалуются на долгое ожидание скорой помощи. Как оказалось, медикам не хватает машин, в связи с чем Антикор начал проверку, передает Almaty.tv.

По словам пациентов, на вызовы неотложка приезжает с сильным опозданием или не приезжает вовсе. А всё из-за того, что часть машин попросту не на ходу: обновленный всего три года назад автопарк уже наполовину изношен.

При этом, как сообщает телеканал, машин на станции скорой помощи на самом деле немало. 3 года назад здесь получили пополнение – 47 автомобилей. Правда, на ходу сейчас около половины из них. Это вызывает не только опасения жителей, но и подозрения Антикоррупционной службы региона.

"Большей частью это результаты дорожно-транспортных происшествий, а также есть те, которые просто в силу определенных обстоятельств вышли из строя. Не буду говорить, что там дороги плохие или еще что-то, но в целом вопрос опять же заключается в отсутствии финансирования. Все объясняется только этим", - пояснил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Денис Шакенов.

Речь идет не только о финансировании из бюджета. Если машины попадают в аварии, подолгу приходится ждать страховых выплат. Но зачастую они не покрывают даже стоимости запасных частей.

В целом обслуживание автомобилей – дело затратное, ведь работают они на износ. В день приходится проезжать по 200 километров. Город расширяется, к нему присоединяют сёла поблизости. Поэтому вызовы за 40-50 километров – дело обычное. Отсюда – длительное ожидание. На помощь приходят поликлиники.

"Целый день у нас ПМСП работает и при каждой поликлинике есть свое прикрепленное население. У них есть свои бригады скорой помощи. Как мы называем, неотложная помощь. Поэтому нагрузка на скорую помощь уменьшается", - сообщил главный врач станции скорой помощи ВКО Ержан Мейрбаев.

Сейчас на станции заканчивают ремонт шести автомобилей после ДТП. А чтобы улучшить логистику, в планах открыть новые подразделения скорой в отдалённых районах. Закуп новых же машин – пока лишь на стадии обсуждения.