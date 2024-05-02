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Смерть до приезда "скорой": до 5 часов стали задерживаться неотложки в Талгаре (видео)

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Машина скорой помощи стоит на обочине
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Работники скорой помощи в Талгаре жалуются на состояние машин, на которых им каждый день приходится добираться до пациентов. Из 21 неотложки в рабочем состоянии лишь 5, передает AlmatyTV.

Фельдшеры и водители скорой помощи Талгарского района возмущены ужасными условиями труда. С их слов, большая часть машин сейчас на ремонте – и из-за этого все сложнее добираться до пациентов вовремя.

"Вызов поступил в 22:59, передали в 23:54 – там уже смерть до приезда скорой помощи наступила. Задержка – час.

По категории делятся вызовы. Первая категория – это 10 минут, вторая категория – это должно быть 15 минут. Это уже, получается, мы по приказу не можем работать", – заявила фельдшер Аида Даменова.

"По 5 часов задержки идут. Мы там прибыли на вызов – а там уже скандалы, пациенты жалуются", – рассказала фельдшер Алина Байсеркеева.

Вместе с ростом населения увеличилось и количество вызовов: по словам сотрудников скорой помощи, в день оно может достигать 30. На балансе у них 21 автомобиль, но на ходу всего 5 – и те постоянно ломаются.

"С декабря примерно началось, как сервис перестал у нас работать. Ломаются машины – делаем за свой счет. Фельдшеры получат в этом месяце примерно около 40 тысяч где-то, а мы тут 24/7 работаем, у нас зарплата где-то 130 тысяч", – поделился водитель неотложки Бахыт Аджанов.

17-я подстанция не имеет своего здания и временно размещена в блоке центральной районной больницы. Также, по словам сотрудников "скорой", им уже год самим приходится оплачивать интернет и связь, чтобы люди могли дозвониться.

"Форму нам выдали зимой, но она оказалась кому-то большой, кому-то – маленькой. Качество низкое. Поэтому многие купили за свой счет. Хочу отметить также, что во многих дислокациях для бригад нет условий, туалетов нет, раковин. А некоторые платят сами и за аренду", – отметила фельдшер Меруерт Абижанова.

По информации телеканала, представитель областной станции скорой помощи о многих вопросах услышал впервые. Заявив, впрочем, что с ремонтом вопрос решился прямо сегодня.

"Дело в том, что у нас в скорой помощи есть машины марки Hyundai и JAC. JAC-машины выиграли Hyundai-центр, а Hyundai-машины выиграли JAC-центр. И между ними, естественно, были претензии друг к другу. И все это решилось – и сегодня уже центр открыт, мы спокойно будем заезжать, все машины будут по очереди ремонтироваться", – сообщил заместитель директора областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Алмас Кутпанбаев.

В управлении здравоохранения области подтвердили, что договор на ремонт санитарных машин заключен только сегодня, 2 мая. И 40% карет теперь направили на ремонт, который продлится около 2 недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2095025-smert-do-priezda-skoroy-do-5-chasov-stali-zaderzhivatsya-neotlozhki-v-talgare-video/

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