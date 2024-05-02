Фельдшера скорой помощи избили в Атырау

В Атырау ночью 1 мая было совершено нападение на фельдшера службы скорой помощи. Медика избили. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ведомства, 1 мая около 3.40 ночи был выявлен и задержан 20-летний подозреваемый в избиении фельдшера службы скорой помощи.

"По результатам наркологической экспертизы установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. В отношении него возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан", - рассказали в ДП Атырауской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В конце января произошло нападение на водителя скорой помощи в Караганде. В соцсетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник экстренной службы получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела.

Пострадавшего госпитализировали в отделение неврологии клиники имени Макажанова, где он записал видео с подробным рассказом о случившемся.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого Нурболата Дакебаева. 1 февраля его обнаружили на одной из зимовок Каркаралинского района и задержали.

В суд дело поступило по статье "Хулиганство". Сегодня стало известно, что будет вестись онлайн-трансляция заседаний.