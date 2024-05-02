Фельдшера скорой помощи избили в Атырау
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В Атырау ночью 1 мая было совершено нападение на фельдшера службы скорой помощи. Медика избили. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации ведомства, 1 мая около 3.40 ночи был выявлен и задержан 20-летний подозреваемый в избиении фельдшера службы скорой помощи.
"По результатам наркологической экспертизы установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. В отношении него возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан", - рассказали в ДП Атырауской области.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В конце января произошло нападение на водителя скорой помощи в Караганде. В соцсетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник экстренной службы получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела.
Пострадавшего госпитализировали в отделение неврологии клиники имени Макажанова, где он записал видео с подробным рассказом о случившемся.
29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого Нурболата Дакебаева. 1 февраля его обнаружили на одной из зимовок Каркаралинского района и задержали.
В суд дело поступило по статье "Хулиганство". Сегодня стало известно, что будет вестись онлайн-трансляция заседаний.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094884-feldshera-skoroy-pomoshchi-izbili-v-atyrau/