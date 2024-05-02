Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Фельдшера скорой помощи избили в Атырау

Опубликовано:

Автомобиль скорой помощи
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Атырау ночью 1 мая было совершено нападение на фельдшера службы скорой помощи. Медика избили. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ведомства, 1 мая около 3.40 ночи был выявлен и задержан 20-летний подозреваемый в избиении фельдшера службы скорой помощи.

"По результатам наркологической экспертизы установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. В отношении него возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан", - рассказали в ДП Атырауской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В конце января произошло нападение на водителя скорой помощи в Караганде. В соцсетях распространилось видео конфликта, в ходе которого сотрудник экстренной службы получил сотрясение головного мозга, перелом носа и ушибы мягких тканей груди и тела.

Пострадавшего госпитализировали в отделение неврологии клиники имени Макажанова, где он записал видео с подробным рассказом о случившемся.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого Нурболата Дакебаева. 1 февраля его обнаружили на одной из зимовок Каркаралинского района и задержали.

В суд дело поступило по статье "Хулиганство". Сегодня стало известно, что будет вестись онлайн-трансляция заседаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094884-feldshera-skoroy-pomoshchi-izbili-v-atyrau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.