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Эзотерика

Врачи продолжили оперировать пациентку, несмотря на сильное землетрясение в Алматы

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Врачи во время операции
Врачи во время операции. Фото: facebook.com/marat.sarshayev

Сегодня днем алматинские врачи продолжили оперировать пациентку, несмотря на мощное землетрясение. О том, что происходило в операционной, рассказал хирург Марат Саршаев в Facebook, передает NUR.KZ.

По словам врача, на операционном столе лежала молодая многодетная мать. Все шло по плану, когда внезапно начались сильные подземные толчки.

"Сегодня мы столкнулись с испытанием, которое навсегда останется в нашей памяти. (...)

Страх, сомнения, решимость – все перемешалось в тот момент. В качестве основного хирурга операционной бригады передо мной стоял выбор: эвакуировать персонал и обеспечить их безопасность или продолжить операцию, рискуя всем ради спасения жизни пациентки.

Каждый из нас, несмотря на страх и неопределенность, сделал выбор в пользу долга и человечности. Мы продолжали работать и смогли успешно завершить операцию, доказав, что в единстве наша сила", – поделился Марат Саршаев.

Хирург выразил благодарность своей команде и перечислил тех, кто принимал участие в операции:

  • Маханбетхан Шаяхмет;
  • Кужат Досхан;
  • Теменова Аслы;
  • Нагыметова Айжарык;
  • Оборонко Е.

"Спасибо вам за то, что в тот критический момент вы остались верны своей клятве", – подчеркнул он.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сейсмологи рассказывали, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома и было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Кроме того, сообщалось, что об обстановке в Алматы Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава МЧС Чингис Аринов.

Также мы подсчитали, сколько стоит собрать тревожный чемоданчик на случай землетрясения в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2064459-hirurg-iz-almaty-rasskazal-ob-operatsii-vo-vremya-zemletryaseniya/

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