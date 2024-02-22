О запрете выдачи прав на авто без медстраховки высказалась глава Минздрава
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На коллегии Минздрава министр Акмарал Альназарова высказалась о предложении по запрету выдачи водительских прав казахстанцам, не входящим в систему ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.
"Я считаю, что население должно идти осознанно в систему медицинского страхования. Для этого необходимо улучшить качество медуслуг, обеспечить прозрачность расходов и в целом эффективность системы здравоохранения.
Те шаги, которые мы сегодня озвучили, будут предприняты в этом году. Я думаю, они должны привлечь новых участников системы медстрахования.
Пока вопросов по каким-то другим методам регулирования и привлечения населения в систему ОСМС, в частности (выдача водительских прав только для застрахованных по ОСМС - прим. ред.), не рассматривается", - сообщила Альназарова.
Напомним, экс-министр здравоохранения Ажар Гиният осенью прошлого года предлагала ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги - к примеру, вождение автомобиля, хранение оружия и т.д. С помощью такой нормы собирались вовлечь больше казахстанцев в систему ОСМС.
Позже Ажар Гиният сообщила, что предложение ввести ограничения на медицинские и связанные с ними госуслуги для незастрахованных казахстанцев Минздрав вносит, изучив опыт других стран.
"Это не принятое решение. Разные предложения сейчас обсуждаются, так как пять лет закон не выполняется, и 3 млн человек остаются вне системы. Это чревато тем, что люди не могут полностью получить медицинскую помощь", - сказала тогда министр.
В ноябре прошлого года мы также писали о том, чего еще, помимо прав на вождение и ношение оружия, могут лишиться незастрахованные казахстанцы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2062416-o-zaprete-vydachi-prav-na-avto-bez-medstrahovki-vyskazalas-glava-minzdrava/