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О запрете выдачи прав на авто без медстраховки высказалась глава Минздрава

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Водитель держит права в руке
Водительские права. Иллюстративное фото: freepik.com

На коллегии Минздрава министр Акмарал Альназарова высказалась о предложении по запрету выдачи водительских прав казахстанцам, не входящим в систему ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю, что население должно идти осознанно в систему медицинского страхования. Для этого необходимо улучшить качество медуслуг, обеспечить прозрачность расходов и в целом эффективность системы здравоохранения.

Те шаги, которые мы сегодня озвучили, будут предприняты в этом году. Я думаю, они должны привлечь новых участников системы медстрахования.

Пока вопросов по каким-то другим методам регулирования и привлечения населения в систему ОСМС, в частности (выдача водительских прав только для застрахованных по ОСМС - прим. ред.), не рассматривается", - сообщила Альназарова.

Напомним, экс-министр здравоохранения Ажар Гиният осенью прошлого года предлагала ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги - к примеру, вождение автомобиля, хранение оружия и т.д. С помощью такой нормы собирались вовлечь больше казахстанцев в систему ОСМС.

Позже Ажар Гиният сообщила, что предложение ввести ограничения на медицинские и связанные с ними госуслуги для незастрахованных казахстанцев Минздрав вносит, изучив опыт других стран.

"Это не принятое решение. Разные предложения сейчас обсуждаются, так как пять лет закон не выполняется, и 3 млн человек остаются вне системы. Это чревато тем, что люди не могут полностью получить медицинскую помощь", - сказала тогда министр.

В ноябре прошлого года мы также писали о том, чего еще, помимо прав на вождение и ношение оружия, могут лишиться незастрахованные казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2062416-o-zaprete-vydachi-prav-na-avto-bez-medstrahovki-vyskazalas-glava-minzdrava/

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