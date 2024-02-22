О запрете выдачи прав на авто без медстраховки высказалась глава Минздрава

На коллегии Минздрава министр Акмарал Альназарова высказалась о предложении по запрету выдачи водительских прав казахстанцам, не входящим в систему ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю, что население должно идти осознанно в систему медицинского страхования. Для этого необходимо улучшить качество медуслуг, обеспечить прозрачность расходов и в целом эффективность системы здравоохранения.

Те шаги, которые мы сегодня озвучили, будут предприняты в этом году. Я думаю, они должны привлечь новых участников системы медстрахования.

Пока вопросов по каким-то другим методам регулирования и привлечения населения в систему ОСМС, в частности (выдача водительских прав только для застрахованных по ОСМС - прим. ред.), не рассматривается", - сообщила Альназарова.

Напомним, экс-министр здравоохранения Ажар Гиният осенью прошлого года предлагала ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги - к примеру, вождение автомобиля, хранение оружия и т.д. С помощью такой нормы собирались вовлечь больше казахстанцев в систему ОСМС.

Позже Ажар Гиният сообщила, что предложение ввести ограничения на медицинские и связанные с ними госуслуги для незастрахованных казахстанцев Минздрав вносит, изучив опыт других стран.

"Это не принятое решение. Разные предложения сейчас обсуждаются, так как пять лет закон не выполняется, и 3 млн человек остаются вне системы. Это чревато тем, что люди не могут полностью получить медицинскую помощь", - сказала тогда министр.

В ноябре прошлого года мы также писали о том, чего еще, помимо прав на вождение и ношение оружия, могут лишиться незастрахованные казахстанцы.