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Новый глава ФСМС ответил на предложение ликвидировать фонд

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Стетоскоп лежит на столе
Семья. Иллюстративное фото: athima tongloom/Getty Images

И. о. председателя правления фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков в кулуарах мажилиса ответил на предложение депутата Заитова ликвидировать ФСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее депутат мажилиса Ринат Заитов высказал предложение в целом ликвидировать Фонд соцмедстрахования.

"С тех пор, как начал функционировать ФСМС, есть и положительные результаты: первичная медицинская помощь увеличилась в три раза, паллиативная - в 6 раз, более млн казахстанцев прошли КТ- и МРТ-диагностику, к тому же 5 тыс. детей появились на свет за счет ЭКО. Поэтому нельзя сказать, что ФСМС абсолютно бесполезен", - заявил в ответ Абылкаир Скаков.

По его словам, совсем недавно его назначили главой фонда.

"Я начал эту работу - теперь мы засучим рукава, приступим к работе. Мы начинаем обсуждать вопрос. Мы знаем, что существует много проблем. Поэтому я верю, что депутаты во взаимодействии с медицинским сообществом обсудят существующую проблему с министром здравоохранения и экспертами и поэтапно реализуют решение", - заверил он.

Стоит отметить, что раньше система медстрахования в Казахстане критиковалась депутатами.

В мае текущего года депутат мажилиса Асхат Рахимжанов высказался об ОСМС как о кормушке для родственников чиновников и потребовал озвучить зарплату сотрудников фонда соцмедстрахования и их премии.

В свою очередь глава Минздрава Ажар Гиният ответила на его критику и назвала ОСМС правильной и своевременной мерой. По ее словам, благодаря внедрению системы соцмедстрахования удалось улучшить здоровье населения.

В июне этого года глава Высшей аудиторской палаты заявила о начале аудита всех региональных подразделений Фонда социального медстрахования. Ожидается, что итоги проверки станут известны в июне 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2040144-novyy-glava-fsms-otvetil-na-predlozhenie-likvidirovat-fond/

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