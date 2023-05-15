Депутаты назвали ОСМС кормушкой для родственников чиновников
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На заседании мажилиса депутат высказался о системе соцмедстрахования как о кормушке для родственников чиновников и потребовал озвучить зарплату сотрудников ОСМС и их премии, передает корреспондент NUR.KZ.
Депутат Асхат Рахимжанов заявил, что странно сравнивать внедрение ОСМС в Казахстане с международным опытом, поскольку в мире придерживаются какой-то одной системы в этом вопросе – в Казахстане же, по его мнению, "получился бардак".
"В Казахстане и бюджетная, и страховая, и обязательно-страховая, и рыночная система, когда приходится плюс ко всему еще и обращаться к платной медицине. И это, не считая фактора, когда некоторые чиновники так и норовят перепутать свой карман с государственным.
На мой взгляд, при внедрении страхования нужно было реформировать бесплатную медпомощь с пересмотром гарантированного объема бесплатной медпомощи. Аудиторская палата уже выявляла нарушения по этому поводу. Складывается впечатление, что система ОСМС – лишь кормушка для родственников высокопоставленных чиновников", – заявил депутат.
Главу Минздрава Ажар Гиният и зампремьер-министра Алтая Кульгинова от лица четырех депутатов фракции Общенациональной социал-демократической партии он попросил предоставить данные о зарплатах и премиях сотрудников ОСМС, а также отчитаться, сколько денег было собрано с момента запуска страхования, и куда их потратили.
"Считаем, что надо провести полный аудит по использованию средств ОСМС", – заявил Рахимжанов.
Напомним, в сентябре прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният прокомментировала вопрос о том, рассматривается ли в Казахстане возможность отказа от системы ОСМС. По ее словам, отказ от системы медстрахования – это будет шаг назад.
"С внедрением системы ОСМС дополнительно в бюджет здравоохранения пришло в прошлом году полтриллиона тенге, в этом году – более 800 млрд тенге. Это дополнительные новые технологии, это расширение всех медуслуг, закуп оборудования. Это вливание инвестиций в здравоохранение, это повышение благосостояния и здоровья населения. Как мы можем от этого отказаться?" – сказала она.
Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования действует в Казахстане с 1 января 2020 года.
Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно.
В перечень обязательного социального медицинского страхования входят:
- Медицинская помощь в амбулаторных условиях (диагностика и лечение заболеваний):
- профилактические медицинские осмотры (за исключением тех, что оказываются в ГОБМП);
- прием и консультации профильными специалистами по направлению врачей ПМСП;
- динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями;
- оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения;
- диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика согласно перечню;
- другие процедуры и манипуляции по перечню.
- Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП); а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них.
- Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях в плановой форме (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП).
- Специализированная помощь в стационарных условиях в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП).
- Медицинская реабилитация.
- Патологоанатомическая диагностика.
- Подготовка посмертного донора.
- Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями, при оказании в системе ОСМС:
- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;
- первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, медицинских изделий для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2020592-deputaty-nazvali-osms-kormushkoy-dlya-rodstvennikov-chinovnikov/