Депутаты назвали ОСМС кормушкой для родственников чиновников

Приложение Damumed на смартфоне. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании мажилиса депутат высказался о системе соцмедстрахования как о кормушке для родственников чиновников и потребовал озвучить зарплату сотрудников ОСМС и их премии, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Асхат Рахимжанов заявил, что странно сравнивать внедрение ОСМС в Казахстане с международным опытом, поскольку в мире придерживаются какой-то одной системы в этом вопросе – в Казахстане же, по его мнению, "получился бардак".

"В Казахстане и бюджетная, и страховая, и обязательно-страховая, и рыночная система, когда приходится плюс ко всему еще и обращаться к платной медицине. И это, не считая фактора, когда некоторые чиновники так и норовят перепутать свой карман с государственным.

На мой взгляд, при внедрении страхования нужно было реформировать бесплатную медпомощь с пересмотром гарантированного объема бесплатной медпомощи. Аудиторская палата уже выявляла нарушения по этому поводу. Складывается впечатление, что система ОСМС – лишь кормушка для родственников высокопоставленных чиновников", – заявил депутат.

Главу Минздрава Ажар Гиният и зампремьер-министра Алтая Кульгинова от лица четырех депутатов фракции Общенациональной социал-демократической партии он попросил предоставить данные о зарплатах и премиях сотрудников ОСМС, а также отчитаться, сколько денег было собрано с момента запуска страхования, и куда их потратили.

"Считаем, что надо провести полный аудит по использованию средств ОСМС", – заявил Рахимжанов.

Напомним, в сентябре прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният прокомментировала вопрос о том, рассматривается ли в Казахстане возможность отказа от системы ОСМС. По ее словам, отказ от системы медстрахования – это будет шаг назад.

"С внедрением системы ОСМС дополнительно в бюджет здравоохранения пришло в прошлом году полтриллиона тенге, в этом году – более 800 млрд тенге. Это дополнительные новые технологии, это расширение всех медуслуг, закуп оборудования. Это вливание инвестиций в здравоохранение, это повышение благосостояния и здоровья населения. Как мы можем от этого отказаться?" – сказала она.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования действует в Казахстане с 1 января 2020 года.

Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно.

В перечень обязательного социального медицинского страхования входят:

Медицинская помощь в амбулаторных условиях (диагностика и лечение заболеваний):

профилактические медицинские осмотры (за исключением тех, что оказываются в ГОБМП); прием и консультации профильными специалистами по направлению врачей ПМСП; динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями; оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения; диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика согласно перечню; другие процедуры и манипуляции по перечню.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП); а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях в плановой форме (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП).

Специализированная помощь в стационарных условиях в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП).

Медицинская реабилитация.

Патологоанатомическая диагностика.

Подготовка посмертного донора.

Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями, при оказании в системе ОСМС:

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения; первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, медицинских изделий для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2020592-deputaty-nazvali-osms-kormushkoy-dlya-rodstvennikov-chinovnikov/