Выдавать водительские права только застрахованным казахстанцам предложили в Минздраве

Глава Минздрава на правчасе в мажилисе заявила, что на сегодня не застрахованы в системе ОСМС более 3,3 млн человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что на основе цифровой карты семьи проведен анализ вовлеченности населения в ОСМС.

"Сегодня не застрахованы еще более 3,3 млн человек. Это фактически безработные либо самостоятельно занятые граждане, которые не имеют подтвержденного постоянного дохода, а также социального статуса безработных, и остаются вне системы ОСМС. Так, на основе полученных данных предлагается охватить дополнительно 1,5 млн человек из числа незастрахованных категорий C, D, E за счет бюджетных средств. На данные цели потребуется от 77 млрд тенге с 2025 года до 85 млрд тенге в 2030 году", – сказала она.

Она добавила, что в настоящее время финансовая система не способна справиться с растущими затратами по актуальным расчетам, поэтому она предполагает, что фонд не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем.

Для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы следует учитывать следующие необходимые условия:

с 2025 года каждый гражданин будет подавать обязательную налоговую декларацию. Таким образом, станут известны доходы незастрахованных граждан и в систему ОСМС предполагается вовлечь около 700 тысяч человек; около 1,5 млн человек, проживающих в сельской местности с низкими доходами, будут застрахованы за счет бюджетных средств. Охват не менее 95% населения к 2026 году; поэтапное повышение ставок взносов государства и работодателей; в настоящее время ограничены взносы в систему ОСМС граждан, зарабатывающих более 700 тысяч тенге. В связи с чем предлагается исключить верхний предел базы (10 МЗП) для исчисления отчислений работодателей; кроме того, предлагается ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля, хранение оружия и прочие; поэтапное увеличение финансирования из бюджета.

"При выполнении данных условий будет сохранен финансовая устойчивость фонда. Данные меры позволят обеспечить уровень охвата не менее 90-95% населения. На сегодня в целях увеличения охвата системой ОСМС внедрен альтернативный механизм вхождения в систему ОСМС для самостоятельных плательщиков путем уплаты взносов за 12 месяцев вперед. А также с 1 мая 2023 года внедрено вмененное медицинское страхование для трудовых мигрантов и студентов", – указала министр.

Позже в пресс-службе Минздрава пояснили, что ведомство предлагает выдавать разрешение на ношение оружия или получение водительских правах при условии присутствия гражданина в системе ОСМС. Отмечается, что эта норма только будет рассмотрена для вовлечения населения в число застрахованных и получения медпомощи.

"Это распространенная западная практика, когда все остальные права человеку выдаются только после медстраховки", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в мае депутат мажилиса заявил, что система ОСМС стала кормушкой для родственников чиновников, и потребовал отчет о зарплатах и премиях сотрудников системы.

Позже на предложение о возврате взносов за медстрахование ответили и в Фонде медстрахования. В ФМС считают, что такой подход приведет к мотивации населения не обращаться за медицинской помощью даже при болезни, чтобы вернуть часть своих средств.

Также министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, почему средства ОСМС являются невозвратными.

"Деньги возвращаться не могут, потому что в этом году этот человек не заболел, ему вернули те 50 тысяч, – 100 с лишним тысяч тенге поступает в год при средней зарплате – а на следующий год ему потребуется на миллион или больше 1 млн тенге медицинской помощи. Поэтому, чтобы эта помощь была доступна всем, чтобы она была одинакова, возвращаться суммы не могут", – заявила глава Минздрава.

А сегодня и. о. председателя правления фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков ответил на предложение депутата Заитова ликвидировать ФСМС.